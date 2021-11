Amazon(アマゾン)の年末ビッグセール『Amazonブラックフライデー』がいよいよスタートする。

本記事では、Amazonブラックフライデーの開催日程、目玉商品、キャンペーン情報などを紹介する。

Amazonブラックフライデー2021はいつ?

年末のビッグセール『Amazonブラックフライデー』は、2021年11月26日(金)午前9時にスタートする。

ブラックフライデーは12月2日(木)午後11時59分まで開催。

セール内容は大きく分けて3つ。

トップブランドや人気の商品が特別価格で登場する「特選タイムセール」、最大12時間実施、数量限定で売れ筋商品が続々と登場する「数量限定タイムセール」、あっと驚くような価格で数量・時間限定で登場する「ビッグサプライズセール」が開催される。

ビッグサプライズセールの日程

「ビッグサプライズセール」とは、あっと驚くような価格で数量・時間限定で登場するセールのこと。

日替わりで様々なカテゴリーの商品が登場するため、連日ショッピングを楽しむことができる。

各日でセールに登場するカテゴリーは以下の通り。

11月26日(金):Amazonデバイス

11月27日(土):お酒、健康食品など

11月28日(日):ベビー用品、ペット用品

11月29日(月):PC・ゲーミング用品、キッチン用品

11月30日(火):ファッション

12月1日(水):ホーム

12月2日(木):おもちゃ

最大10,000ポイント還元のポイントアップキャンペーン

Amazonポイントが最大で10,000ポイント還元されるポイントアップキャンペーンを実施している。

エントリー期間中にキャンペーンページにてエントリーし、お買い物対象期間中に合計で10,000円(税込)以上購入すると、最大10,000ポイントのAmazonポイントを獲得できる。セール商品以外でもポイント還元対象となる。

■キャンペーン期間

エントリー期間:11月19日(金)午前9時~12月2日(木)午後11時59分

お買い物対象期間:11月26日(金)午前9時~12月2日(木)午後11時59分

プライム会員で便利な配送特典を利用しよう

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテイメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムのこと。

4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費で登録可能。最初の30日間は無料体験もできる。

お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できるほか、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、広告なしで200万曲が聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buyなど様々な特典を利用できる。

Amazonブラックフライデーの目玉商品は?

【1】スマートホーム応援商品

Echo Show 5 第2世代が通常販売価格より56%OFFで登場する。

また、スマート家電の入門商品として、SwitchBotのスイッチボタンやAmazon.co.jp限定のルンバなどが特別価格に。音声アシスタントAlexaとスマートホーム対応製品を組み合わせて家電をスマート化しよう。

Echo Show 5 第2世代

【2】おうち時間の充実化

Prime Videoなどの動画配信サービスのコンテンツがテレビで見られるFire TV Stickを特別価格で提供。

また、猫用爪とぎキャットハウスやすべり台・ブランコ・鉄棒など、一つにまとまった子ども用ジャングルジムも登場する。

【3】おうちでのからだケア

人気の完全栄養食BASE BREADや内臓脂肪を減らすサントリーオールフリーなど、在宅中のからだケア商品を特別価格で提供。

また、米国のAmazonで人気のフィットネスブランドのイエスフォーオールが初めてブラックフライデーに登場する。

【4】キッチン周りの充実化

低温調理や発酵調理が可能なティファールの電気圧力鍋や、おうちでのパン作りにも利用できるシャープのスチームオーブンレンジなど、キッチン周りを充実させる商品がセール対象となる。

さらに海底で熟成されたワインSUBRINAも特別価格で登場します。

【5】美容、ファッションをアップデート

おうち時間が増え今まで以上に気にするようになったスキンケア。

ミムラの美容液などのビューティ商品も特別価格で提供する。

また、タトラスのダウンコート、AmazonとBEAMS miniとの共同ブランド「LOOK by BEAMS mini」のスウェットなど、これからの外出を後押ししてくれるような商品も続々登場。

【6】おうちでの映画鑑賞に

AIサラウンドプロを搭載したLGの有機ELテレビや、プロジェクター・シーリングライト・スピーカーが一つになったpopIn Aladdin2が特別価格で登場。

また、ビーズソファのYogiboなどもセール対象となる。

【7】自分へのご褒美に

ヱビスビールのスペシャルボトルなど、2021年の年末に向けて用意したい飲料カテゴリーの商品も続々登場。

また業界最高クラスのノイズキャンセリング性能が搭載されたソニーのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホンや、デロンギの全自動コーヒーメーカーを特別価格で購入できる。

【8】趣味時間の充実に

自宅での趣味の時間をより充実させるアイテムが多数登場する。

9月に発表された「Kindle Paperwhite NEWモデル」が通常販売価格より3,000円OFFの11,980円で購入可能に。

ゲームだけでなく、読書や映画鑑賞などにも最適なGtracingのゲーミングチェアや、Alesisの電子ドラム、ゲーミングデスクトップPCなどの商品も、特別価格となる。

【9】おうちでのセルフケア&セルフビューティの充実化

人気のヘアードライヤーSALONIAやAmazon.co.jp限定のフィリップス電動歯ブラシが、セールに登場。

また、自宅で手軽にできるセルフビューティ商品として、フィリップス脱毛器ルメア アドバンスも特別価格となる。

Amazon Music Unlimitedが3ヶ月無料で音楽聴き放題

定額制音楽ストリーミングサービスのAmazon Music Unlimitedが、新規入会対象で3ヶ月無料でトライアルできるキャンペーンを実施中だ。

通常月額980円(プライム会員は780円)のところ、3ヶ月無料で利用できる。

Amazon Music Unlimitedでは7,500万曲以上が広告なしで聴き放題となるほか、豊富なポッドキャストも体験可能。

※3ヶ月間の無料キャンペーン期間終了以降は月額980円(プライム会員は780円)で自動更新。

Amazon Mastercard新規入会キャンペーン実施中

期間中、Amazon Mastercardに新規入会し、キャンペーンページにてエントリーすると、入会ポイントに加えて、2021年12月の1ヶ月間のAmazon Mastercardご利用のAmazonポイントが7倍になる(最大3,500ポイント)。

Amazonでの利用でいつも2%ポイント(プライム会員以外は1.5%)、コンビニで1.5%ポイント還元、それ以外のお買い物も1%ポイント貯まるお得なカードだ。

