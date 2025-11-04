レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督は、エル・クラシコでの激しい暴言についてFWヴィニシウス・ジュニオールに改めて警告した。

ヴィニシウスはバルセロナ戦でアロンソ監督に交代を命じられたことに激怒し、クラブを去るつもりだと発言した。ヴィニシウスがスタッフとチームメイトに謝罪したことは認めたものの、自身に謝罪したかどうかについては言及を避けた。アンフィールドで行われるチャンピオンズリーグのリヴァプールを前に、アロンソ監督はこの件について質問され、改めてこう語った。

「水曜日にこの件について話し合い、解決できたことは私にとって重要だった。こういうことは起こり得るが、二度と起こってほしくない。これで解決だ」

アロンソ監督が注目の一戦を前に行った最も注目すべき変更点の一つは、レアル・マドリーが試合前の練習をアンフィールドではなくマドリーで行ったことだ。スペインの首都では、戦術に関する漏洩を避けるためではないかとの報道が出ている。

「疑惑や陰謀があるわけではない。ただ、バルデベバスでは我々全員がよりコントロール権を持っているだけだ。ここでは相手にヒントを与えてしまう。それが最善策だとは思わない」とアロンソは説明した。