シャビ・アロンソとスター3選手が「疎遠」か。それぞれと抱える問題とは…

レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督とスター3選手が「疎遠」になっているようだ。アントン・メアナ記者は『エル・ラルゲロ』で伝えている。

レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督は、ベルナベウでの初めての大きな試練に直面しているようだ。チームの調和、そしてより具体的には、彼と選手との関係に大きな疑問符がついている。3戦未勝利という不調も状況に拍車をかけている。

シャビ・アロンソ監督との緊張関係が続くヴィニシウスがレアル・マドリーとの契約延長に否定的で、クラブに最後通告を突きつけたことは不満を如実に示している。メアナ氏は「修復不可能」と称し、エル・クラシコでの衝突以降、状況は全く改善されていないことを認めた。

さらに、フェデリコ・バルベルデも中盤で起用されないことに不満があるという。アロンソはバルベルデを右サイドバックとし、オーレリアン・チュアメニ、ジュード・ベリンガム、アルダ・ギュレルを中盤に起用している。メアナ氏によると、カルバハルが負傷し、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが期待されたレベルに達していないため、シャビ・アロンソはバルベルデのベストポジションはサイドバックだと考えているという。これが両者の間の溝をさらに深め、メアナ氏はこのように語る。

「バルベルデは自分がそのポジションを獲得したと思っているので、中盤でプレーしたがっている。一方、監督は彼をそこに位置づけていない。なぜなら、彼は先発メンバーは他の選手だと明確に示しており、それを体現しているからだ」

また、ジュード・ベリンガムもメアナ氏によると、「シャビのシステムとプレーに自分の居場所を見つけられず、華々しくプレーできていない」という。このイングランド人選手は、ベルナベウでの初シーズンと比べると不調で、今季はリーグ戦9試合で3ゴール・2アシストとなっている。