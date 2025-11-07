FIFA U-17ワールドカップ(W杯)カタール2025が、日本時間11月3日(月)から2025年11月28日(金)まで開催される。
本記事では、U-17W杯のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
U-17ワールドカップの開催スケジュール
U-17W杯は、2025年11月3日(月)に開幕。全48チームが参加し、グループステージは4カ国ずつがグループA～Lの12組で構成されている。各グループの上位2チームおよび3位の成績上位8チームが決勝トーンは面とのラウンド32へと進出し、決勝まで一発勝負が続く。
- グループステージ：11月3日(月)～12日(水)
- ラウンド32：11月14日(金)
- ラウンド16：11月18日(火)
- 準々決勝：11月21日(金)
- 準決勝：11月24日(月)
- 3位決定戦：11月27日(木)
- 決勝：11月28日(金)
※日程は日本時間。
U-17ワールドカップのテレビ放送・ネット配信予定
FIFA U-17ワールドカップ カタール2025は、BS/CS『J SPORTS』と、ネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信。『J SPORTS』ではグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。
『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間の無料体験期間が設けられている。
■J SPORTS中継予定
|ラウンド
|日時
|対戦カード
|放送
|配信
|グループB第3節
|11/9(日)22:30
|ポルトガル vs 日本
|・J SPORTS
|準々決勝 4試合
|11/21(金)
|未定
|・J SPORTS
|準決勝 2試合
|11/24(月)
|未定
|・J SPORTS
|3位決定戦
|11/27(木)21:30
|未定
|・J SPORTS
|決勝
|11/28(金)1:00
|未定
|・J SPORTS
U-17ワールドカップの視聴方法は？
Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』は14日間無料トライアルあり
Amazon
Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。
Amazon『J SPORTS』の14日間無料トライアル登録方法
- Amazon『J SPORTS』TOPページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ
- 「今すぐ14日分無料体験」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）
J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能
J SPORTS
『J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。
J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。
J SPORTSオンデマンド『サッカー＆フットサルパック』の登録方法
- 『J SPORTSオンデマンド』サッカー＆フットサルパック購入ページにアクセス
- 「ご購入はこちら」をタップ
- 「今すぐ14日分無料体験」をタップ
- J SPORTS IDでログイン（未登録の方はここから登録）
- 支払い方法はクレジットカード、キャリア決済、楽天ペイに対応
- 登録完了！すぐに視聴開始
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。