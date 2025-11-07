FIFA U-17ワールドカップ(W杯)カタール2025が、日本時間11月3日(月)から2025年11月28日(金)まで開催される。

本記事では、U-17W杯のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

U-17ワールドカップの開催スケジュール

U-17W杯は、2025年11月3日(月)に開幕。全48チームが参加し、グループステージは4カ国ずつがグループA～Lの12組で構成されている。各グループの上位2チームおよび3位の成績上位8チームが決勝トーンは面とのラウンド32へと進出し、決勝まで一発勝負が続く。

グループステージ：11月3日(月)～12日(水)

ラウンド32：11月14日(金)

ラウンド16：11月18日(火)

準々決勝：11月21日(金)

準決勝：11月24日(月)

3位決定戦：11月27日(木)

決勝：11月28日(金)

※日程は日本時間。

U-17ワールドカップのテレビ放送・ネット配信予定

FIFA U-17ワールドカップ カタール2025は、BS/CS『J SPORTS』と、ネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信。『J SPORTS』ではグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間の無料体験期間が設けられている。

■J SPORTS中継予定

U-17ワールドカップの視聴方法は？

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』は14日間無料トライアルあり

Amazon

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。

Amazon『J SPORTS』の14日間無料トライアル登録方法

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能

J SPORTS

『J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。

J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

J SPORTSオンデマンド『サッカー＆フットサルパック』の登録方法

