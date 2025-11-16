このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoアルバニア
Air Albania Stadium
team-logoイングランド
GOAL

【11月17日】アルバニアvsイングランドのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第10節、アルバニア代表対イングランド代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月17日(月)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、アルバニア代表とイングランド代表が対戦する。

本記事では、アルバニアvsイングランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アルバニアvsイングランド｜試合日程・キックオフ時間

アルバニアvsイングランドは、日本時間11月17日(月)にアルバニアのティラナにある、エアー・アルバニア・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第10節
  • 日時：2025年11月17日(月) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アルバニア代表 vs イングランド代表
  • 会場：エアー・アルバニア・スタジアム

アルバニアvsイングランド｜放送・配信予定

W杯欧州予選のアルバニアvsイングランドは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アルバニアvsイングランドのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

アルバニアvsイングランド チーム情報

アルバニア vs イングランド スタメン

アルバニアHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestENG
1
トーマス・ストラコシャ
6
C
ベラト・ジムシティ
18
アルディアン・イスマイリ
4
エルセイド・ヒサイ
17
N. Aliji
8
クリスティアン・アスラニ
20
イルベル・ラマダニ
14
カジム・ラチ
10
ネディム・バイラミ
21
A. Hoxha
11
ミルト・ウズニ
13
ディーン・ヘンダーソン
18
ニコ・オライリー
12
ダニエル・バーン
5
ジョン・ストーンズ
2
ジャレル・クアンサー
16
アダム・ウォートン
10
ジュード・ベリンガム
4
デクラン・ライス
19
エベレチ・エゼ
9
C
ハリー・ケイン
20
ジャロッド・ボーウェン

4-3-3

ENGAway team crest

ALB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • シウヴィーニョ

ENG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • トーマス・トゥヘル

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ALB
-直近成績

ゴールを許す
8/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

ENG
-直近成績

ゴールを許す
17/0
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

ALB

直近の 5 試合

ENG

0

勝利

0

引分け

5

勝利

1

得点

14
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

順位表

0