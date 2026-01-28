Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoアヤックス
Johan Cruijff ArenA
team-logoオリンピアコス
Yuta Tokuma

【1月29日】アヤックスvsオリンピアコスのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【板倉滉・冨安建洋所属】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、アヤックス対オリンピアコスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。板倉滉と冨安建洋の所属するアヤックスと、オリンピアコスが対戦する。

本記事では、アヤックスvsオリンピアコスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アヤックスvsオリンピアコスの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のアヤックスvsオリンピアコスは、アヤックスのホーム「ヨハン・クライフ・アレナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：アヤックス vs オリンピアコス
  • 会場：ヨハン・クライフ・アレナ

アヤックスvsオリンピアコスの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アヤックスvsオリンピアコスの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

アヤックスvsオリンピアコス チーム情報

アヤックス vs オリンピアコス 予想スタメン

アヤックスHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestOLY
1
ヴィテツラフ・ヤロシュ
30
アーロン・バウマン
5
オーウェン・ワインダル
15
ユーリ・バース
3
アントン・ガエイ
24
ジョルシー・モキオ
18
デイヴィ・クラーセン
6
ユーリ・レヒール
10
オスカー・グロッホ
9
カスパー・ドルベリ
11
ミカ・マルセル・ゴッツ
88
コンスタンティノス・ツォラキス
45
パナギオティス・レッソス
3
フランシスコオルテガ
20
コスチーニャ
5
ロレンツォ・ピロラ
96
C. Mouzakitis
23
ロディネイ
22
チキーニョ
32
サンティアゴヘッツェ
10
ジェルソン・マルティンス
9
アユーブ・エル・カービ

4-2-3-1

OLYAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • F. Grim

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ホセ・ルイス・メンディリバル

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

AJX
-直近成績

ゴールを許す
9/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

OLY
-直近成績

ゴールを許す
6/3
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

AJX

Last match

OLY

1

Win

0

引分け

0

勝利

1

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
0/1

順位表

0