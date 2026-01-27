Goal.com
ko itakuraGetty Images
Ray Sasaki

アヤックス板倉滉、CL最終節を欠場か…前日練習を欠席。指揮官「彼はとても重要な選手だから残念だ」

【欧州・海外サッカーニュース】板倉滉の欠場が予想されるアヤックス（エールディヴィジ）はチャンピオンズリーグリーグフェーズ最終節でホームでオリンピアコスと対戦する。

アヤックスの板倉滉がチャンピオンズリーグ（CL）オリンピアコス戦を欠場する見込みだ。

今シーズンからアヤックスでプレーする板倉は、チームの主力センターバックとして公式戦21試合に出場。難しい戦いを強いられるCLでもここまで6試合でピッチに立っている。

板倉の所属するアヤックスは、CLリーグフェーズ最終節を残して32位に位置。ノックアウトフェーズプレーオフ進出の可能性を残しているものの、24位以内に入るためには最終節のオリンピアコス戦での勝利が絶対に必要な状況だ。

しかし、板倉がこの試合を欠場する可能性があるようだ。オランダ『Voetbal International』のレンティン・グーダイク氏によると、オリンピアコス戦の前日トレーニングに冨安健洋の姿はあったものの、板倉の姿が確認されなかった。

試合前日のプレスカンファレンスでグリム監督は、トレーニングを欠席した板倉について「残念だ。負傷の詳細についてコメントすべきではないが、彼は今朝体調が悪く起きられなかった。コウはとても重要な選手だ。彼は複数のポジションでプレーでき、経験をもたらすことができる」とオリンピアコス戦欠場の可能性を示唆した。

チャンピオンズ リーグ
アヤックス crest
アヤックス
AJX
オリンピアコス crest
オリンピアコス
OLY
