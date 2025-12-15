アヤックス板倉滉が現地メディアの週間ベストイレブン入り！「フェイエノールトの脅威の芽を何度も摘み取った」

アヤックスの板倉滉が現地メディアの週間ベストイレブンに選出された。

14日に行われたエールディヴィジ第16節でアヤックスはホームでフェイエノールトと対戦。13分にデイヴィ・クラーセンの得点で先制したアヤックスは、18得点を記録する上田綺世擁するフェイエノールト攻撃陣を90分間にわたって零封し、後半アディショナルタイムにはジェルシー・モキオが追加点を挙げて2-0で勝利した。

この試合にセンターバックとして先発出場した板倉は、上田らによる脅威にさらされながらも最後まで得点を許さず、安定したパフォーマンスを披露。この活躍を受け、同選手は現地メディアのエールディヴィジ第16節のベストイレブンに選出された。

オランダ『Voetbal Primeur』では、板倉のパフォーマンスについて「フェイエノールト戦でセンターバックという慣れ親しんだポジションに戻った。とてもうまく機能した。イタクラはロッテルダムの脅威の芽を何度も摘み取り、デ・クラシケルでボールを持った場面でも非常に優れていた」と評価し、ベストイレブン入り。

また、板倉は『Voetbal International』で7.5の高評価を受け、NECナイメヘンの佐野航大とともに週間ベストイレブンに選出。『ESPN』でもベストイレブンに選ばれている。