板倉滉所属のアヤックス、指揮官ハイティンハを解任…今夏就任もCL4連敗など低迷。後任はテン・ハーグか

アヤックスは6日、ヨン・ハイティンハ監督の解任を発表した。

現役時代を過ごしたアヤックスでユースチームなどを指揮したハイティンハ監督。その後、2024年からはアルネ・スロット監督のアシスタントとしてリヴァプールのプレミアリーグ優勝に貢献した同指揮官は、今年7月から古巣の監督に就任した。

日本代表DF板倉滉もプレーするハイティンハ監督率いるアヤックスだが、シーズン序盤から安定しない。チャンピオンズリーグ（CL）ではリーグフェーズ4連敗を喫し、国内でもここまで連勝がなく、直近のリーグ戦4試合でわずかに1勝のみと調子が上がらず、早くも宿敵フェイエノールトとPSVに勝ち点8差を付けられている。

そんな現状を受け、CLガラタサライ戦に0-3で敗れた翌6日、アヤックスはハイティンハ監督の解任を発表。今夏に結んだ2年契約は解消となり、わずか4カ月でクラブを後にすることが決まった。また、新指揮官が決定するまでは、フレッド・グリム氏が暫定的にチームを指揮することも発表された。

現段階でアヤックスは新指揮官探しに着手しているが、後任は決定していない。それでも、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、クラブは2022年夏まで指揮を執ったエリック・テン・ハーグ監督の招聘に向けて動いているようだ。