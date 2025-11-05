このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoアヤックス
Johan Cruijff ArenA
team-logoガラタサライ
アヤックスvsガラタサライはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
GOAL

【11月6日】アヤックスvsガラタサライのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【板倉滉出場予定】11月6日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第4節、アヤックス対ガラタサライの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月6日(木)に開催。板倉滉の所属するアヤックスと、ガラタサライが対戦する。

【アヤックスvsガラタサライを配信】WOWOW「CL・ELシーズンパス」大好評につき11/7（金）まで期間を延長して販売中！今すぐ視聴

本記事では、アヤックスvsガラタサライのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アヤックスvsガラタサライの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のアヤックスvsガラタサライは、アヤックスvsガラタサライのホーム「ヨハン・クライフ・アレナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月6日(木) 5:00キックオフ／日本時間
  • カード：アヤックス vs ガラタサライ
  • 会場：ヨハン・クライフ・アレナ

アヤックスvsガラタサライの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アヤックスvsガラタサライの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWシネマ視聴はこちら

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

WOWOWの「CL・ELシーズンパス」大好評につき11/7（金）まで期間を延長して販売中！今すぐチェック

サービス料金(税込)配信内容
CL・EL 2025-26シーズンパス
(2025/11/7まで販売延長中)		17,500円／月額換算2,188円
※2025年11月～2026年6月で算出
・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

WOWOWの「CL・ELシーズンパス」大好評につき11/7（金）まで期間を延長して販売中！今すぐチェック

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

Leminoでチャンピオンズリーグ注目試合を配信！プレミアム会員限定31日間無料トライアルに登録

アヤックスvsガラタサライ チーム情報

アヤックス vs ガラタサライ スタメン

アヤックスHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestGAL
22
レムコ・パスフェール
15
ユーリ・バース
5
オーウェン・ワインダル
3
アントン・ガエイ
37
ヨシップ・シュタロ
24
ジョルシー・モキオ
18
C
デイヴィ・クラーセン
11
ミカ・マルセル・ゴッツ
6
ユーリ・レヒール
10
オスカー・グロッホ
25
ボウト・ベグホルスト
1
ウグルカン・チャクル
6
ダビンソン・サンチェス
42
C
アブドゥルケリム・バルダクチ
90
ウィルフリード・シンゴ
4
イスマイル・ヤコブス
34
ルーカス・トレイラ
7
ローランド・サライ
99
マリオ・レミナ
8
ガブリエル・サラ
10
リロイ・サネ
45
ヴィクター・オシメン

4-2-3-1

GALAway team crest

AJX
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヨン・ハイティンハ

GAL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • オカン・ブルク

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

AJX
-直近成績

ゴールを許す
8/13
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

GAL
-直近成績

ゴールを許す
9/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

AJX

直近の 3 試合

GAL

1

Win

1

Draw

1

Win

3

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
2/3

順位表

0