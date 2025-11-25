このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

【11月26日】アヤックスvsベンフィカのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【板倉滉出場予定】11月26日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、アヤックス対ベンフィカの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月26日(水)に開催。板倉滉が所属するアヤックスとポルトガルのベンフィカが対戦する。

本記事では、アヤックスvsベンフィカのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アヤックスvsベンフィカの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のアヤックスvsベンフィカは、アヤックスのホーム「ヨハン・クライフ・アレナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月26日(水)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：アヤックス vs ベンフィカ
  • 会場：ヨハン・クライフ・アレナ

アヤックスvsベンフィカの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アヤックスvsベンフィカの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

アヤックスvsベンフィカ チーム情報

アヤックス vs ベンフィカ スタメン

アヤックスHome team crest

4-1-2-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBEN
1
ヴィテツラフ・ヤロシュ
5
オーウェン・ワインダル
37
ヨシップ・シュタロ
15
ユーリ・バース
6
ユーリ・レヒール
4
板倉滉
8
ケネス・テイラー
18
C
デイヴィ・クラーセン
43
ラヤン・ブニダ
11
ミカ・マルセル・ゴッツ
25
ボウト・ベグホルスト
1
アントリン・トルビン
26
サミュエル・ダール
30
C
ニコラス・オタメンディ
17
アマル・デディッチ
4
アントニオ・シウヴァ
10
ゲオルヒー・スダコフ
20
リチャード・リオス
5
エンソ・バレネチェア
18
レアンドロ・バレイロ
8
フレデリク・アウルスネス
14
エヴァンゲロス・パブリディス

4-2-3-1

BENAway team crest

AJX
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • F. Grim

BEN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジョゼ・モウリーニョ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

AJX
-直近成績

ゴールを許す
6/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

BEN
-直近成績

ゴールを許す
10/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

AJX

直近の 5 試合

BEN

2

勝利

2

引分け

1

Win

5

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

