アイナ・ジ・エンド「nukariari」ライブの配信予定・視聴方法

アイナ・ジ・エンドのワンマンライブ「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」が、12月20日(土)に開催される。

本記事では、「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」の視聴方法を紹介する。

AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "｜概要

アイナ・ジ・エンドは、最新曲「革命道中 - On The Way」が全世界で大ヒットを記録し、第67回日本レコード大賞・優秀作品賞を受賞。さらに第76回NHK紅白歌合戦への初出場も決定しているアーティストだ。

2025年最後となるアイナ・ジ・エンドの年内最後となるワンマンライブ「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」が、12月20日に東京ガーデンシアターで開催される。開演は18:30を予定している。

イベント：AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "

開催日：12月20日(土)

開演：18:30

会場：東京ガーデンシアター(東京都江東区)

AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "｜放送・配信

「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」東京ガーデンシアター公演は、「U-NEXT」で独占ライブ配信される。

公演終了後には、2026年1月4日(日)まで見逃し配信も行われる。

U-NEXTの視聴方法

「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年12月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください