アイナ・ジ・エンド「nukariari」ライブの配信予定・視聴方法

アイナ・ジ・エンドのワンマンライブ「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」が、12月20日(土)に開催される。
本記事では、「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」の視聴方法を紹介する。
AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "｜概要
アイナ・ジ・エンドは、最新曲「革命道中 - On The Way」が全世界で大ヒットを記録し、第67回日本レコード大賞・優秀作品賞を受賞。さらに第76回NHK紅白歌合戦への初出場も決定しているアーティストだ。
2025年最後となるアイナ・ジ・エンドの年内最後となるワンマンライブ「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」が、12月20日に東京ガーデンシアターで開催される。開演は18:30を予定している。
- イベント：AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "
- 開催日：12月20日(土)
- 開演：18:30
- 会場：東京ガーデンシアター(東京都江東区)
AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "｜放送・配信
「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」東京ガーデンシアター公演は、「U-NEXT」で独占ライブ配信される。
公演終了後には、2026年1月4日(日)まで見逃し配信も行われる。
- ライブ配信：12月20日(土)18:30 ～ライブ終了まで
- 見逃し配信：配信準備完了次第～2026年1月4日(日)23:59まで
- 配信情報：U-NEXT／見放題
U-NEXTの視聴方法
「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」はネット『U-NEXT』で配信される。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年12月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください