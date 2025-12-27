アフリカ・ネーションズカップのテレビ放送・ネット配信予定

アフリカ・ネーションズカップは、アフリカ王者を決める大会。2025年は2年ぶりの開催となる。
本記事では、アフリカ・ネーションズカップのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
アフリカ・ネーションズカップの日程は？アフリカ・ネーションズカップはアフリカのナショナルチーム王者を決める大会。前回大会ではコートジボワールが3度目の優勝を果たした。
2025年大会は12月22日に開幕。3試合のグループステージを経て、来年1月に決勝トーナメントが開催。決勝は日本時間1月19日に行われる。
アフリカ・ネーションズカップのテレビ放送・ネット配信予定は？
アフリカ・ネーションズカップは、動画配信サービスのDAZNでライブ配信が予定されている。地上波での中継予定はないが、全試合無料で独占ライブ配信される。
|視聴方法
|配信/放送状況
|ネット配信
|DAZN(全試合無料)
|地上波
|なし
|BS/CS
|なし
アフリカ・ネーションズカップの視聴方法
前述の通り、アフリカ・ネーションズカップ2025は『DAZN』で全52試合が無料独占ライブ配信される。『DAZN』にアクセスできる環境さえあれば、誰でも視聴が可能だ。
また、チュニジア戦、モロッコ戦、そして準決勝と決勝は日本語実況付きで配信される。