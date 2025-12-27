このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
アフリカ・ネーションズカップ決勝はDAZNが配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり
アフリカ・ネーションズカップのテレビ放送・ネット配信予定

アフリカ・ネーションズカップ決勝はどこで見れる？地上波・BS/CSの放送有無とネット配信予定まとめ

アフリカ・ネーションズカップ2025は『DAZN』が全52試合を独占無料ライブ配信！

チュニジア・モロッコ戦、準決勝、決勝は日本語実況付き

DAZN

アフリカ・ネーションズカップは、アフリカ王者を決める大会。2025年は2年ぶりの開催となる。

本記事では、アフリカ・ネーションズカップのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

アフリカ・ネーションズカップの日程は？

アフリカ・ネーションズカップはアフリカのナショナルチーム王者を決める大会。前回大会ではコートジボワールが3度目の優勝を果たした。

2025年大会は12月22日に開幕。3試合のグループステージを経て、来年1月に決勝トーナメントが開催。決勝は日本時間1月19日に行われる。

アフリカ・ネーションズカップのテレビ放送・ネット配信予定は？

アフリカ・ネーションズカップは、動画配信サービスのDAZNでライブ配信が予定されている。地上波での中継予定はないが、全試合無料で独占ライブ配信される。

視聴方法配信/放送状況
ネット配信DAZN(全試合無料)
地上波なし
BS/CSなし

アフリカ・ネーションズカップの視聴方法

前述の通り、アフリカ・ネーションズカップ2025は『DAZN』で全52試合が無料独占ライブ配信される。『DAZN』にアクセスできる環境さえあれば、誰でも視聴が可能だ。

また、チュニジア戦、モロッコ戦、そして準決勝と決勝は日本語実況付きで配信される。

