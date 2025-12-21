欧州クラブに朗報？アフリカ・ネイションズカップは今後4年に一度の開催へ。CAF会長が明かす

アフリカ・ネイションズカップが今後4年に一度の開催になるようだ。イギリス『ガーディアン』が伝えている。

1957年に創設されたアフリカ一の国を決めるアフリカ・ネイションズカップ。21日にはモロッコで35回大会が開催される。EUROやアジアカップなどとは異なり、アフリカ・ネイションズカップは2年に一度の間隔で開催されてきた。しかし今後、同大会は大きな変化を迎えることになるようだ。

アフリカサッカー連盟（CAF）のパトリス・モツェペ会長は、21日の2025年アフリカ・ネイションズカップ開幕を前に、同大会が今後4年に一度の開催になることを発表。「歴史的に見て、ネイションズカップは私たちにとって最大の財源だが、これからは毎年、財政面でのリソースを得られることになる。これは非常に革新的な新しい仕組みであり、持続可能な財政的な自立に貢献し、FIFAのカレンダーへのさらなる同期を確保するものになる」と語った。

『ガーディアン』によると、ケニア、タンザニア、ウガンダで開催される2年後の2027年大会は予定通り開催され、さらに2029年大会を1年前倒しして2028年にもアフリカ・ネイションズカップが開催される模様。しかし、その後は4年後の2032年開催となり、以降4年に一度の大会に生まれ変わる。また、2029年からはアフリカ・ネーションズリーグを開始することも発表された。

なお、欧州主要リーグ開催期間に行われるアフリカ・ネイションズカップは、これまでもアフリカ人選手を抱えるクラブにとっての負担になってきたが、4年に一度の開催になることにより、クラブへの負担が和らぐことが予想される。