「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」決勝のU-23中国代表vsU-23日本代表が、1月25日(日)に行われる。

本記事では、U23アジアカップ決勝の無料配信情報を紹介する。

U23アジアカップ決勝の対戦情報

U23アジアカップでは、日本時間1月25日(日)午前0:00(24日24:00)キックオフ予定の決勝で日本が中国と激突する。両チームの戦績は、日本がグループステージを3戦全勝で首位通過し、準々決勝でヨルダン、準決勝で韓国に勝利した。また、今大会ここまで5試合12得点1失点と圧倒して勝ち上がっている。

対する中国は、グループステージを1勝2分けで終えてオーストラリアに次ぐ2位で決勝トーナメントに進出。準々決勝ではウズベキスタン、準決勝ではベトナムを下している。中国はここまでの5試合合計で4得点無失点と、日本同様に堅守が目立つチームだ。

日本・中国の戦績

ラウンド 日本 中国 グループ第1節 日本 5-0 シリア イラク 0-0 中国 グループ第2節 UAE 0-3 日本 中国 1-0 オーストラリア グループ第3節 日本 2-0 カタール タイ 0-0 中国 準々決勝 日本 1-1(PK:4-2) ヨルダン ウズベキスタン 0-0(PK:2-4) 中国 準決勝 日本 1-0 韓国 ベトナム 0-3 中国 合計 4勝1分け無敗 12得点1失点 2勝3分け無敗 4得点無失点

※決勝トーナメントのPK戦は引き分けとしてカウント。

U23アジアカップ決勝のDAZN無料中継情報

日本戦を含むU23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

そして、決勝の中国vs日本は無料ライブ配信となることが決定。『DAZN』の配信は23:30に開始予定で、解説は佐藤寿人氏、実況は福田浩大氏が務める。

DAZN配信情報

対戦カード：U-23中国代表 vs U-23日本代表

中継局：DAZN(無料ライブ配信)

配信開始：2026年1月24日(土)23:30 (キックオフは24:00～)

解説：佐藤寿人

実況：福田浩大

※配信は変更・中止になる場合がありますのでご了承ください。

※すべて日本時間。

