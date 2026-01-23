このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
U23アジアカップ決勝のDAZN無料中継情報｜中国代表vs日本代表の実況・解説は？

「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」決勝、U-23中国代表vsU-23日本代表はDAZNで無料中継！視聴方法や実況・解説など配信情報を紹介。

U23アジアカップ決勝はDAZNで無料ライブ配信

1月25日(日)に行われる中国対日本のU23アジアカップ決勝は、DAZNが無料ライブ配信！

AFC U23アジアカップ2026

DAZNでU23アジアカップ決勝を無料ライブ配信

「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」決勝のU-23中国代表vsU-23日本代表が、1月25日(日)に行われる。

本記事では、U23アジアカップ決勝の無料配信情報を紹介する。

U23アジアカップ決勝の対戦情報

U23アジアカップでは、日本時間1月25日(日)午前0:00(24日24:00)キックオフ予定の決勝で日本が中国と激突する。両チームの戦績は、日本がグループステージを3戦全勝で首位通過し、準々決勝でヨルダン、準決勝で韓国に勝利した。また、今大会ここまで5試合12得点1失点と圧倒して勝ち上がっている。

対する中国は、グループステージを1勝2分けで終えてオーストラリアに次ぐ2位で決勝トーナメントに進出。準々決勝ではウズベキスタン、準決勝ではベトナムを下している。中国はここまでの5試合合計で4得点無失点と、日本同様に堅守が目立つチームだ。

日本・中国の戦績

ラウンド日本中国
グループ第1節日本 5-0 シリアイラク 0-0 中国
グループ第2節UAE 0-3 日本中国 1-0 オーストラリア
グループ第3節日本 2-0 カタールタイ 0-0 中国
準々決勝日本 1-1(PK:4-2) ヨルダンウズベキスタン 0-0(PK:2-4) 中国
準決勝日本 1-0 韓国ベトナム 0-3 中国
合計4勝1分け無敗 12得点1失点2勝3分け無敗 4得点無失点

※決勝トーナメントのPK戦は引き分けとしてカウント。

U23アジアカップ決勝のDAZN無料中継情報

日本戦を含むU23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

そして、決勝の中国vs日本は無料ライブ配信となることが決定。『DAZN』の配信は23:30に開始予定で、解説は佐藤寿人氏、実況は福田浩大氏が務める。

DAZN配信情報

  • 対戦カード：U-23中国代表 vs U-23日本代表
  • 中継局：DAZN(無料ライブ配信)
  • 配信開始：2026年1月24日(土)23:30 (キックオフは24:00～)
  • 解説：佐藤寿人
  • 実況：福田浩大

※配信は変更・中止になる場合がありますのでご了承ください。
※すべて日本時間。

AFC U23アジアカップのおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

決勝の中国vs日本は無料ライブ配信されるが、アーカイブ配信などでDAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

