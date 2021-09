ACL準々決勝の対戦カードが決定！Jリーグ勢唯一8強の名古屋グランパスは蔚山現代と激突

【Jリーグ サッカー ニュース】AFCチャンピオンズリーグの準々決勝対戦カードが決定。名古屋グランパスは蔚山現代と激突する。

AFCチャンピオンズリーグ(ACL)は15日にラウンド16の日程が終了。準々決勝進出チームが決定した。

Jリーグからは3チームがラウンド16へ進出。名古屋グランパスは大邱FCに2度リードを許す苦しい展開となったが、シュヴィルツォクが圧巻のハットトリックを達成。4-2で勝利し、2009年大会以来12年ぶりに8強進出を決めた。

一方、Jリーグ王者として臨んだ川崎フロンターレは、蔚山現代FCと120分の戦いでも0-0のまま決着がつかず。PK戦までもつれ込んだが、PK戦2-3で敗退が決定。前年度アジア王者を前に涙を飲んでいる。

そして15日に浦項スティーラーズとの一戦に挑んだセレッソ大阪は、前半にセットプレーから失点。終盤は猛攻を仕掛けたが一歩及ばず、0-1でラウンド16敗退となった。

その他、サウジアラビアからは強豪アル・ヒラルとアル・ナスル、イランのペルセポリス、UAEのアル・ワフダ、全北現代が8強進出を決めている。

AFCチャンピオンズリーグ準々決勝の対戦カード

ペルセポリス vs アル・ワフダ(10/16)

アル・ヒラル vs アル・ナスル(10/16)

蔚山現代FC vs 名古屋グランパス(10/17)

全北現代モーターズ vs 浦項スティーラーズ(10/17)