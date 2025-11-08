このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
2026年FIFAワールドカップ出場国＆強豪国の最新ホームユニフォームは？アルゼンチン・スペイン・ドイツなど最新デザイン公開

2026年FIFAワールドカップ(W杯)出場国＆強豪国の最新ホームユニフォームは？アディダスがアルゼンチン・スペイン・ドイツ・日本など22カ国の最新デザインを発表

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

史上最大規模となるFIFAワールドカップ2026の開幕を前に、アディダスがナショナルチームのホームキット史上最多となる22カ国分のコレクションを発表した。ブランドが掲げるテーマは「アイデンティティ」「革新」「デザイン」。世界各地の代表チームの歴史や文化を再解釈し、新時代のサッカーを象徴する壮大なコレクションとなっている。

本記事では、2026年FIFAワールドカップ出場国および強豪国22カ国のホームユニフォームについて紹介する。

各国の最新ユニフォームの特徴は？

アルゼンチンの伝統的なスカイブルーストライプ、ドイツの幾何学的グラフィック、日本の地平線を思わせるグラデーションなど各国のユニフォームは、それぞれのルーツと誇りをモダンに再解釈したデザインとなっている。アディダスが掲げるこのコレクションは、サッカーユニフォームという表現の進化を体現し、過去の栄光に敬意を払いながら、新世代の選手とファンの情熱を未来へとつなぐ象徴的なラインナップだ。

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 1adidas

これらのユニフォームは、単なるファッションではなく、アディダスの最先端パフォーマンステクノロジーが融合した一着だ。カナダ、メキシコ、アメリカという多様な気候下でも最高のパフォーマンスを発揮できるよう設計されており、次世代素材「CLIMACOOL+」と、身体構造に合わせた通気ゾーンを採用。選手たちがワールドカップという最大の舞台で、常にクールかつ冷静にプレーできるよう支えている。さらに、レンチキュラー仕様のエンブレムや隠しメッセージなど、細部にまでこだわったデザインが、90分を超えても新たな発見と興奮をもたらす仕上がりとなっている。

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 2adidas

アディダスにとって、2026年コレクションは国を背負う象徴であると同時に、世界をつなぐ招待状でもある。「ナショナルチームのユニフォームは、一体感と誇りの象徴です」、「今回のデザインは、それぞれの国のルーツを称えると同時に、ファンがどこにいても同じ物語の一部になれる。そんな新しい時代の到来を祝福するものなんです。」とアディダス フットボールGMのサム・ハンディ氏は語る。

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 3adidas

史上初めて3カ国共催となるワールドカップを前に、アディダスの最新コレクションはフットボールが大陸をつなぐ力を象徴するものとなった。歴史、文化、そして革新を一枚のファブリックに織り込み、美しいゲーム＝フットボールの新たな章を描き出す意欲作だ。

アディダス FIFA ワールドカップ 2026 ホームキットギャラリー

アルジェリア

adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 3adidas

アルゼンチン

adidas FIFA World Cup 2026 - Argentina, Messiadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentinaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentina 2adidas

ベルギー

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgiumadidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 1adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 2adidas

チリ

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 3adidas

コロンビア

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 3adidas

コスタリカ

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 3adidas

ドイツ

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 3adidas

ハンガリー

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Hungaryadidas

イタリア

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 3adidas

日本

Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 2adidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 3adidas

メキシコ

Adidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidas

北アイルランド

Adidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidas

ペルー

Adidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidas

スコットランド

Adidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidas

スペイン

Adidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidas

スウェーデン

Adidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidas

ウクライナ

Adidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidas

ベネズエラ

Adidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidas

ウェールズ

Adidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidas

