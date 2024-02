『ABEMA(アベマ)』非会員でも無料視聴できる週末の試合を紹介する。

ABEMAサッカーではイングランド・プレミアリーグ、ドイツ・ブンデスリーガなどを配信してきたが、『ABEMA de DAZN』のスタートに伴い、明治安田Jリーグ、AFC主催試合、セリエA、リーグアン等も同プラットフォームで楽しめるようになった。

中でも大きな魅力は各節で無料で見られる試合が設定されている点だ。本日開幕するJリーグでは、毎節J1・J2・J3でそれぞれ2試合計6試合が、欧州サッカーではラ・リーガを除く日本人所属クラブの試合を毎節2試合が非会員でも無料で視聴できる。

今週末から週明けにかけても注目試合が目白押しだ。Jリーグの開幕節はもちろん、土曜日の深夜には日本代表DF板倉滉とFW浅野拓磨の対峙が期待されるボルシアMGvsボーフムの一戦をはじめ、三笘薫が所属するブライトンvsエヴァートンが視聴できる。

以下に続く

また、日曜夜から深夜にかけては南野拓実が所属するモナコのアウェイ・ランス戦、EL進出を決めたばかりの堂安律が所属するフライブルク、守田英正が所属するスポルティングの一戦も無料となっている。

無料ライブ配信・ハイライト配信されるコンテンツは以下のとおり。

▶各試合の無料視聴はこちらから!

【無料ライブ配信】※見逃し配信あり

23日(金)

14:00~ J1第1節・サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ

24日(土)

14:00~ J2第1節・横浜FC vs レノファ山口

14:00~ J3第1節・大宮アルディージャ vs ヴァンラーレ八戸

15:00~ J1第1節・FC町田ゼルビア vs ガンバ大阪

23:30~ [ブンデス]ボルシアMG vs ボーフム(板倉滉・福田師王、浅野拓磨)

25日(日)

00:00~ [プレミア]ブライトン vs エヴァートン(三笘薫)

14:00~ J3第1節・テゲバジャーロ宮崎 vs 松本山雅FC

14:00~ J2第1節・大分トリニータ vs ベガルタ仙台

21:00~ [リーグアン]ランス vs モナコ(南野拓実)

26日(月)

01:00~ [リーグアン]PSG vs レンヌ

03:30~ [ブンデス]アウクスブルク vs フライブルク(堂安律)

05:30~ [ポルトガル]リオ・アヴェ vs スポルティング(守田英正)

【無料ハイライト配信】

24日(土)[ラ・リーガ]レアル・ソシエダ vs ビジャレアル(久保建英)