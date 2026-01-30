「ABEMA de DAZN」が値下げ！明治安田Jリーグ百年構想リーグも全試合視聴可能＆毎節6試合無料配信

『ABEMA』は30日、「ABEMA de DAZN」にて明治安田Jリーグ百年構想リーグ全試合生配信を発表した。
8月の「秋春制」移行を前に、上半期を利用してJリーグに所属する全60クラブが参加する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」。いよいよ2月6日に地域リーグラウンドがスタートする。
そして『ABEMA』は、『DAZN』で配信されている一部コンテンツを視聴できる有料プラン「ABEMA de DAZN」にて、明治安田Jリーグ百年構想リーグ全試合生配信することを発表。また、その中から厳選した「明治安田J1百年構想リーグ」の毎節2試合、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の毎節4試合、計6試合を無料配信する。
さらに、「ABEMA de DAZN」の月額料金が4200円（税込）から3800円（税込）へ値下げすることに。また、学生を対象とした年額16000円（実質、月額1333円）の「ABEMA de DAZN 学割プラン」の提供も続けている。
■「ABEMA de DAZN」価格改定概要
月額プラン ：【旧料金】4,200円／月 【新料金】3,800円／月
年額プラン（一括払い）：【旧料金】32,000円／年 【新料金】30,000円／年
年額プラン（月々払い）：【旧料金】3,200円／月 【新料金】3,000円／月
学割プラン（一括払い）：【旧料金】16,000円／年 【新料金】16,000円／年
学割プラン（月々払い）：【旧料金】1,600円／月 【新料金】1,600円／月
改定日：2026年1月30日（金）～
■『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』 中継概要
放送日時：2026年2月6日（金）～
配信形態：
「ABEMA de DAZN」にて全試合生配信
「明治安田J1百年構想リーグ」の毎節2試合
「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の毎節4試合、計6試合を無料配信