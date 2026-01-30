Goal.com
Ryo Mika

「ABEMA de DAZN」が値下げ！明治安田Jリーグ百年構想リーグも全試合視聴可能＆毎節6試合無料配信

【サッカー Jリーグ ニュース】『ABEMA』は30日、「ABEMA de DAZN」にて明治安田Jリーグ百年構想リーグ全試合生配信を発表した。

8月の「秋春制」移行を前に、上半期を利用してJリーグに所属する全60クラブが参加する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」。いよいよ2月6日に地域リーグラウンドがスタートする。

そして『ABEMA』は、『DAZN』で配信されている一部コンテンツを視聴できる有料プラン「ABEMA de DAZN」にて、明治安田Jリーグ百年構想リーグ全試合生配信することを発表。また、その中から厳選した「明治安田J1百年構想リーグ」の毎節2試合、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の毎節4試合、計6試合を無料配信する。

さらに、「ABEMA de DAZN」の月額料金が4200円（税込）から3800円（税込）へ値下げすることに。また、学生を対象とした年額16000円（実質、月額1333円）の「ABEMA de DAZN 学割プラン」の提供も続けている。

■「ABEMA de DAZN」価格改定概要

月額プラン 　　　　　 ：【旧料金】4,200円／月　【新料金】3,800円／月

年額プラン（一括払い）：【旧料金】32,000円／年　【新料金】30,000円／年

年額プラン（月々払い）：【旧料金】3,200円／月 　【新料金】3,000円／月

学割プラン（一括払い）：【旧料金】16,000円／年　【新料金】16,000円／年

学割プラン（月々払い）：【旧料金】1,600円／月　【新料金】1,600円／月

改定日：2026年1月30日（金）～

■『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』 中継概要

放送日時：2026年2月6日（金）～

配信形態：

「ABEMA de DAZN」にて全試合生配信

「明治安田J1百年構想リーグ」の毎節2試合

「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の毎節4試合、計6試合を無料配信

