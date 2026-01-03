ウルフ・アロン プロレスデビュー戦の地上波中継・無料配信はある？

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦となる「WRESTLE KINGDOM 20」が、1月4日(日)に東京ドームで開催される。

本記事では、「WRESTLE KINGDOM 20」の放送・配信予定、視聴方法を紹介する。

WRESTLE KINGDOM 20｜概要

「WRESTLE KINGDOM 20」は、2026年1月4日に東京ドームで開催されるプロレスイベントだ。東京オリンピック柔道男子100kg級金メダリストのウルフ・アロンが、プロレスデビュー戦に臨む。またメインイベントでは、棚橋弘至が引退試合を迎え、オカダ・カズチカと対戦する。

イベント開始時刻は16:00を予定。全試合終了後には、棚橋弘至の引退セレモニーが行われる。

概要

開催日：2026年1月4日(日)

開始時刻：16:00

開催地：東京ドーム

WRESTLE KINGDOM 20｜地上波放送は？

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦が行われる「WRESTLE KINGDOM 20」は、地上波・テレビ朝日系列で放送される。大会当日の1月4日22:15から録画放送される。

「CSテレ朝チャンネル」では、16時より生中継。インターネットでは「NJPW WORLD」でライブ配信される。「新日本プロレスワールド for Prime Video」でも視聴可能だ。

WRESTLE KINGDOM 20｜無料視聴方法

地上波・テレビ朝日系列では、「WRESTLE KINGDOM 20」を放送。もちろん無料で視聴が可能だが、地上波は録画放送になるため注意が必要だ。

「WRESTLE KINGDOM 20」のライブ配信は、前述の通り「NJPW WORLD」で行われる。「NJPW WORLD」は「新日本プロレスワールド for Prime Video」からも視聴可能となっている。「新日本プロレスワールド for Prime Video」では7日間無料体験キャンペーンを実施中(別途Amazon Prime利用料が必要)。初回登録後7日間に限りチャンネル視聴料888円(月額)がかからず、お得に「WRESTLE KINGDOM 20」を視聴できる。

まずは新日本プロレスワールド for Prime Videoにアクセス

「7日間の無料体験を始める」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。