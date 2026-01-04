このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ウルフ・アロンデビュー戦は何時から？試合開始予想時間まとめ

「WRESTLE KINGDOM 20」で行われるウルフ・アロンのプロレスデビュー戦は何時から？試合開始予想時間、視聴方法を紹介する。

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦となるは1月4日(日)、「WRESTLE KINGDOM 20」内で開催される。

本記事では、ウルフ・アロンのデビュー戦の日程や視聴方法を紹介する。

ウルフ・アロンのデビュー戦｜日程

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦は、2026年1月4日に東京ドームで開催される「WRESTLE KINGDOM 20」の1試合として行われる。東京オリンピック柔道男子100kg級金メダリストのウルフ・アロンは、プロレスデビュー戦でNEVER無差別級選手権試合に出場。第49代チャンピオンのEVILに挑む。

「WRESTLE KINGDOM 20」の開始時刻は16:00を予定。他試合の進行状況にもよるが、ウルフ・アロンのデビュー戦は19時前後の開始が予想される。

概要

  • 開催日：2026年1月4日(日)
  • 開始時刻：16:00
  • 開催地：東京ドーム

対戦カード

試合時間試合名出場選手
第0試合15分1本勝負
※15:30開始予定		NJPW WORLD認定TV選手権試合＜第9代チャンピオン＞ エル・ファンタズモ（※6度目の防衛戦）
vs
クリス・ブルックス 
第1試合時間無制限勝負NEVER無差別級6人タッグ選手権試合
トルネードランボー		＜第31代チャンピオンチーム＞
マスター・ワト / YOH / 矢野 通

＜チャレンジャーチーム＞
ボルチン・オレッグ / YOSHI-HASHI / 後藤 洋央紀

＜チャレンジャーチーム＞
武知 海青 / 上村 優也 / 海野 翔太

＜チャレンジャーチーム＞
ハートリー・ジャクソン / 大岩 陵平 / ザック・セイバーJr.

＜チャレンジャーチーム＞
田口 隆祐 / タイガーマスク / 真壁 刀義

＜チャレンジャーチーム＞
小島 聡 / タイチ / 石井 智宏

＜チャレンジャーチーム＞
クラーク・コナーズ / OSKAR / Yuto-Ice

＜チャレンジャーチーム＞
金丸 義信 / SANADA / 成田 蓮 
第2試合60分1本勝負IWGP女子＆STRONG女子 ダブル選手権試合＜第6代IWGP女子王者＞ 朱里（※初防衛戦）

＜第6代STRONG女子王者＞ 上谷 沙弥（※2度目の防衛戦） 
第3試合30分1本勝負スペシャル10人タッグマッチ高橋 ヒロム / ドリラ・モロニー / ゲイブ・キッド /
デビッド・フィンレー / 鷹木 信悟
vs
X / アンドラデ・エル・イドロ / HENARE /
カラム・ニューマン / グレート-O-カーン 
第4試合60分1本勝負IWGPジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定4WAYマッチエル・デスペラード vs 石森 太二 vs 藤田 晃生 vs SHO 
第5試合60分1本勝負NEVER無差別級選手権試合（ウルフアロン デビュー戦）＜チャレンジャー＞ ウルフアロン
vs
＜第49代チャンピオン＞ “キング・オブ・ダークネス” EVIL（※初防衛戦） 
第6試合60分1本勝負IWGP世界ヘビー級＆IWGP GLOBALヘビー級 ダブル選手権試合＜IWGP世界ヘビー級王者＞ KONOSUKE TAKESHITA（※2度目の防衛戦）

＜IWGP GLOBALヘビー級王者＞ 辻 陽太（※2度目の防衛戦） 
第7試合60分1本勝負棚橋弘至 引退試合棚橋 弘至
vs
オカダ・カズチカ

WRESTLE KINGDOM 20｜放送・配信予定

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦が行われる「WRESTLE KINGDOM 20」は、地上波・テレビ朝日系列で放送される。大会当日の1月4日22:15からの特別番組で録画放送される。

「CSテレ朝チャンネル」では、16時より生中継。インターネットでは「NJPW WORLD」でライブ配信される。「新日本プロレスワールド for Prime Video」でも視聴可能だ。

テレビ放送ネット配信

WRESTLE KINGDOM 20をお得に視聴する方法

『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』をリアルタイムで楽しみたい場合、インターネット配信では「NJPW WORLD for Prime Video」を利用する方法がある。新日本プロレスの公式映像サービスがAmazonプライム・ビデオのチャンネルとして提供されており、スマートフォンやテレビなど、普段使っているデバイスでそのまま視聴できるのが特徴だ。

NJPW WORLD for Prime Videoでは、生中継を見逃してしまった場合でも、後から試合を視聴できるアーカイブ配信に対応。大会当日の熱気を、時間や場所を選ばずに楽しめる。

登録にはAmazonプライム会員であることが条件となるが、初回登録時には7日間の無料体験が用意されている。無料期間中に解約すれば追加料金は発生しないため、まずは試してみたいという人にも利用しやすい。

  1. AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
  2. 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

0