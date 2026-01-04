ウルフ・アロンデビュー戦は何時から？試合開始予想時間まとめ

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦となるは1月4日(日)、「WRESTLE KINGDOM 20」内で開催される。
本記事では、ウルフ・アロンのデビュー戦の日程や視聴方法を紹介する。
ウルフ・アロンのデビュー戦｜日程
ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦は、2026年1月4日に東京ドームで開催される「WRESTLE KINGDOM 20」の1試合として行われる。東京オリンピック柔道男子100kg級金メダリストのウルフ・アロンは、プロレスデビュー戦でNEVER無差別級選手権試合に出場。第49代チャンピオンのEVILに挑む。
「WRESTLE KINGDOM 20」の開始時刻は16:00を予定。他試合の進行状況にもよるが、ウルフ・アロンのデビュー戦は19時前後の開始が予想される。
概要
- 開催日：2026年1月4日(日)
- 開始時刻：16:00
- 開催地：東京ドーム
対戦カード
|試合
|時間
|試合名
|出場選手
|第0試合
|15分1本勝負
※15:30開始予定
|NJPW WORLD認定TV選手権試合
|＜第9代チャンピオン＞ エル・ファンタズモ（※6度目の防衛戦）
vs
クリス・ブルックス
|第1試合
|時間無制限勝負
|NEVER無差別級6人タッグ選手権試合
トルネードランボー
|＜第31代チャンピオンチーム＞
マスター・ワト / YOH / 矢野 通
＜チャレンジャーチーム＞
ボルチン・オレッグ / YOSHI-HASHI / 後藤 洋央紀
＜チャレンジャーチーム＞
武知 海青 / 上村 優也 / 海野 翔太
＜チャレンジャーチーム＞
ハートリー・ジャクソン / 大岩 陵平 / ザック・セイバーJr.
＜チャレンジャーチーム＞
田口 隆祐 / タイガーマスク / 真壁 刀義
＜チャレンジャーチーム＞
小島 聡 / タイチ / 石井 智宏
＜チャレンジャーチーム＞
クラーク・コナーズ / OSKAR / Yuto-Ice
＜チャレンジャーチーム＞
金丸 義信 / SANADA / 成田 蓮
|第2試合
|60分1本勝負
|IWGP女子＆STRONG女子 ダブル選手権試合
|＜第6代IWGP女子王者＞ 朱里（※初防衛戦）
＜第6代STRONG女子王者＞ 上谷 沙弥（※2度目の防衛戦）
|第3試合
|30分1本勝負
|スペシャル10人タッグマッチ
|高橋 ヒロム / ドリラ・モロニー / ゲイブ・キッド /
デビッド・フィンレー / 鷹木 信悟
vs
X / アンドラデ・エル・イドロ / HENARE /
カラム・ニューマン / グレート-O-カーン
|第4試合
|60分1本勝負
|IWGPジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定4WAYマッチ
|エル・デスペラード vs 石森 太二 vs 藤田 晃生 vs SHO
|第5試合
|60分1本勝負
|NEVER無差別級選手権試合（ウルフアロン デビュー戦）
|＜チャレンジャー＞ ウルフアロン
vs
＜第49代チャンピオン＞ “キング・オブ・ダークネス” EVIL（※初防衛戦）
|第6試合
|60分1本勝負
|IWGP世界ヘビー級＆IWGP GLOBALヘビー級 ダブル選手権試合
|＜IWGP世界ヘビー級王者＞ KONOSUKE TAKESHITA（※2度目の防衛戦）
＜IWGP GLOBALヘビー級王者＞ 辻 陽太（※2度目の防衛戦）
|第7試合
|60分1本勝負
|棚橋弘至 引退試合
|棚橋 弘至
vs
オカダ・カズチカ
WRESTLE KINGDOM 20｜放送・配信予定
ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦が行われる「WRESTLE KINGDOM 20」は、地上波・テレビ朝日系列で放送される。大会当日の1月4日22:15からの特別番組で録画放送される。
「CSテレ朝チャンネル」では、16時より生中継。インターネットでは「NJPW WORLD」でライブ配信される。「新日本プロレスワールド for Prime Video」でも視聴可能だ。
|テレビ放送
|ネット配信
WRESTLE KINGDOM 20をお得に視聴する方法
『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』をリアルタイムで楽しみたい場合、インターネット配信では「NJPW WORLD for Prime Video」を利用する方法がある。新日本プロレスの公式映像サービスがAmazonプライム・ビデオのチャンネルとして提供されており、スマートフォンやテレビなど、普段使っているデバイスでそのまま視聴できるのが特徴だ。
NJPW WORLD for Prime Videoでは、生中継を見逃してしまった場合でも、後から試合を視聴できるアーカイブ配信に対応。大会当日の熱気を、時間や場所を選ばずに楽しめる。
登録にはAmazonプライム会員であることが条件となるが、初回登録時には7日間の無料体験が用意されている。無料期間中に解約すれば追加料金は発生しないため、まずは試してみたいという人にも利用しやすい。
- AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
- 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
- 登録完了後、すぐに視聴開始
なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。