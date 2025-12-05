Asia Artist Awards 2025(AAA)のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

韓国発のアジア授賞式「Asia Artist Awards 2025(AAA2025)」が、12月6日(土)に行われる。

本記事では、「AAA2025」および翌7日の記念フェスタ「ACON 2025」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

「AAA2025」のテレビ放送・ネット配信予定

12月6日(土)に行われるAAA2025は、韓国のビッグスターが一堂に会する世界初のK-POP・ドラマの総合アワードであり、毎年K-POPアーティストによる華麗なパフォーマンスが披露されるだけでなく、豪華俳優陣も多数出演。具体的には、IVEのウォニョンと2PMのジュノがMCを担当。歌手部門ではRIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、KISS OF LIFEらが登場する。俳優部門でも「おつかれさま」のパク・ボゴム＆IU、「わたしの完璧な秘書」のイ・ジュニョク、「オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-」のチュ・ヨンウらが出演。そして、日本から佐藤健やちゃんみなが出演予定となっている。

また、翌7日に行われるAAA2025の記念フェスタであるACON 2025には、MCにイ・ジュニョン(UKISSのジュン)、i-dleのシュファ、CRAVITYのアレン、KiiiKiiiのスイを起用。出演アーティストは、NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19など豪華な面々が予定されている。

AAA2025は、日本時間2025年12月6日(土)15:00に開演を予定。レッドカーペットは開演直後、メインショーは17:00から行われる。そして、AAA2025の10周年を記念したフェスタ「ACON 2025」が、翌7日(日)18:00から開演予定だ。

いずれもネット『U-NEXT』での独占見放題ライブ配信が予定されており、日本国内でその他の放送・配信局による中継は予定されていない。

Asia Artist Awards 2025(AAA2025)

ライブ配信：2025年12月6日(土)15:00 開演

レッドカーペット 15:00～

メインショー 17:00～

ACON 2025

ライブ配信：2025年12月7日(日)18:00 開演

見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信

※配信開始時間は変更となる場合があります。最新の配信情報はU-NEXTおよび公式サイトでご確認ください。

※ライブ配信／見逃し配信では字幕・吹替はありません。

「AAA2025」のおすすめ視聴方法

前述の通り、AAA2025およびACON 2025は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。