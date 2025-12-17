昨季62ゴール関与もThe Best選外…ハフィーニャ妻が不満爆発！「バスケ選手だと思っているの？不公平だわ」

バルセロナFWハフィーニャの妻は、「The Best FIFAフットボール・アウォーズ2025」の結果に不満を爆発させている。

昨季ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャを制したバルセロナで、主力として活躍したハフィーニャ。公式戦64試合で38ゴール24アシストを記録するなど、驚異的なパフォーマンスを見せてチームを牽引していた。

そんな29歳のブラジル代表FWだが、16日に発表された「The Best FIFAフットボール・アウォーズ2025」では男子の年間最優秀選手賞を逃すことに（受賞したのはウスマン・デンベレ）。さらに、男子年間ベストイレブンではバルセロナからラミン・ヤマルとペドリが選ばれたのに対し、ラフィーニャは選外となった。この結果は現地で大きな物議を醸している。

そうした中、ハフィーニャの妻であるナタリア・ロドリゲス・ベロリが自身のSNSで今回の結果に不満を爆発させている。現在投稿は削除されているが、以下のように綴っていた。

「64試合で62ゴールに関与したハフィーニャがなぜベストイレブンに入っていないの？ バスケットボール選手だと思っているの？ 不公平よ！」

なおナタリア・ロドリゲス・ベロリは、ハフィーニャがバロンドール受賞を逃した際にも「街の人々はあなたの活躍を決して忘れない。62ゴール。あなたは素晴らしいわ」とSNSに投稿している。