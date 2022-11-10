FIFA ワールドカップ
ポーランドがW杯招集メンバー26名を発表！ レヴァンドフスキやジエリンスキら
Josun
23:42 JST 2022/11/10
ポーランドサッカー協会（PZPN）は10日、カタール・ワールドカップ（W杯）に向けたポーランド代表の招集メンバー26名を発表した。
ポーランドは、前回の2018年ロシアW杯で日本代表とも同居してグループ敗退。カタールに向けた欧州予選でもイングランドに次ぐ2位で終えてストレートインは叶わなかったが、プレーオフのパスBを勝ち進み、本大会出場権を手にした。
そして、本大会に向けては世界最高のストライカーの一人であるバルセロナFWロベルト・レヴァンドフスキや、の司令塔に君臨するMFピオトル・ジエリンスキ、ユヴェントスFWアルカディウシュ・ミリクらを順当に招集している。
本大会のグループにて、ポーランドは日本時間11月23日の初戦でメキシコ代表と対戦。同26日の2戦目でサウジアラビア代表、12月1日の3戦目ではアルゼンチン代表と激突する。
カタールW杯に向けたポーランドの招集メンバー26名は以下の通り。
■ポーランド代表 W杯招集メンバー
▽GK
- バルトウォミエイ・ドロンゴフスキ（スペツィア／イタリア）
- ウカシュ・スコルプスキ（ボローニャ／イタリア）
- ボイチェフ・シュチェスニー（ユヴェントス／イタリア）
▽DF
- ヤン・ベドナレク（アストン・ヴィラ／イングランド）
- バルトシュ・ベレシニスキ（サンプドリア／イタリア）
- マティ・キャッシュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
- カミル・グリク（ベネヴェント／イタリア）
- ロベルト・グムニー（アウクスブルク／ドイツ）
- アルトゥル・イェンドゼイチク（レギア・ワルシャワ）
- ヤクブ・キヴィオル（スペツィア／イタリア）
- マテウシュ・ヴィエテスカ（クレルモン／フランス）
- ニコラ・ザレフスキ（ASローマ／イタリア）
▽MF
- クリスティアン・ビエリク（バーミンガム・シティ／イングランド）
- プジェミスワフ・フランコフスキ（ランス／フランス）
- カミル・グロシツキ（ポゴニ・シュチェチン）
- ヤクブ・カミニスキ（ボルフスブルク／ドイツ）
- グジェゴシュ・クリホヴィアク（アル・シャバブ／サウジアラビア）
- ミハウ・スクラシ（レフ・ポズナニ）
- ダミアン・シマニスキ（AEKアテネ／ギリシャ）
- セバスティアン・シマニスキ（フェイエノールト／オランダ）
- ピオトル・ジエリンスキ（ナポリ／イタリア）
- シモン・ジュルコフスキ（フィオレンティーナ／イタリア）
▽FW
- ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／スペイン）
- アルカディウシュ・ミリク（ユヴェントス／イタリア）
- クリストフ・ピョンテク（サレルニターナ／イタリア）
- カロル・シヴィデルスキ（シャーロットFC／アメリカ）