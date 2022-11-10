ポーランドがW杯招集メンバー26名を発表！ レヴァンドフスキやジエリンスキら

【W杯 最新情報】カタール・ワールドカップ（W杯）にて、ポーランド代表はメキシコ代表、サウジアラビア代表、アルゼンチン代表とグループで同居している。

ポーランドサッカー協会（PZPN）は10日、カタール・ワールドカップ（W杯）に向けたポーランド代表の招集メンバー26名を発表した。

ポーランドは、前回の2018年ロシアW杯で日本代表とも同居してグループ敗退。カタールに向けた欧州予選でもイングランドに次ぐ2位で終えてストレートインは叶わなかったが、プレーオフのパスBを勝ち進み、本大会出場権を手にした。

そして、本大会に向けては世界最高のストライカーの一人であるバルセロナFWロベルト・レヴァンドフスキや、の司令塔に君臨するMFピオトル・ジエリンスキ、ユヴェントスFWアルカディウシュ・ミリクらを順当に招集している。

本大会のグループにて、ポーランドは日本時間11月23日の初戦でメキシコ代表と対戦。同26日の2戦目でサウジアラビア代表、12月1日の3戦目ではアルゼンチン代表と激突する。

カタールW杯に向けたポーランドの招集メンバー26名は以下の通り。

■ポーランド代表 W杯招集メンバー

▽GK

バルトウォミエイ・ドロンゴフスキ（スペツィア／イタリア）

ウカシュ・スコルプスキ（ボローニャ／イタリア）

ボイチェフ・シュチェスニー（ユヴェントス／イタリア）

▽DF

ヤン・ベドナレク（アストン・ヴィラ／イングランド）

バルトシュ・ベレシニスキ（サンプドリア／イタリア）

マティ・キャッシュ（アストン・ヴィラ／イングランド）

カミル・グリク（ベネヴェント／イタリア）

ロベルト・グムニー（アウクスブルク／ドイツ）

アルトゥル・イェンドゼイチク（レギア・ワルシャワ）

ヤクブ・キヴィオル（スペツィア／イタリア）

マテウシュ・ヴィエテスカ（クレルモン／フランス）

ニコラ・ザレフスキ（ASローマ／イタリア）

▽MF

クリスティアン・ビエリク（バーミンガム・シティ／イングランド）

プジェミスワフ・フランコフスキ（ランス／フランス）

カミル・グロシツキ（ポゴニ・シュチェチン）

ヤクブ・カミニスキ（ボルフスブルク／ドイツ）

グジェゴシュ・クリホヴィアク（アル・シャバブ／サウジアラビア）

ミハウ・スクラシ（レフ・ポズナニ）

ダミアン・シマニスキ（AEKアテネ／ギリシャ）

セバスティアン・シマニスキ（フェイエノールト／オランダ）

ピオトル・ジエリンスキ（ナポリ／イタリア）

シモン・ジュルコフスキ（フィオレンティーナ／イタリア）

▽FW