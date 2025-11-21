放映権料は年間2059億円を大幅に更新！「Paramount」が2027年から英国でチャンピオンズリーグ放送へ

アメリカ大手メディア「Paramount」は、2027年からイギリスでのチャンピオンズリーグ（CL）放映権を獲得したようだ。『BBC』が伝えている。

世界中で放映され、高い人気を誇るCL。今季もすでにリーグフェーズの戦いがスタートしており、4試合を終えてバイエルンやアーセナル、インテルが4連勝を収めた一方で、3分け1敗のユヴェントスが26位、4連敗のアヤックスが最下位に沈むなど、序盤から熾烈な争いが続いている。

そんなCLだが、イギリスではこれまで「TNT Sports」が放映権を所有していた。しかし2027年からは、直近2シーズンUEFAと協力してCL抽選会に合わせた映画を制作してきた「Paramount」がCLを放送することになるようだ。

『BBC』によると、「Paramount」は2027年から4年間の放映権を獲得。現在「TNT Sports」と締結している年間10億ポンド（約2059億円）を大幅に上回る金額を支払うことになるようだ

また今回の契約は、UEFA、EFC（欧州クラブ連盟）、そして商業権パートナーである「Relevent」による共同プロジェクト「UC3」の一環であると伝えられている。

さらに『BBC』は情報筋の話として、今回の契約がプレミアリーグにとっても朗報になる可能性を指摘。放映権市場に新たな大手放送局が加わることによって、放映権料の総額が減少することはないと分析した。

一方で、視聴者にとっては「様々な放送局がCLを奪い合った結果、市場を再び分断することになった。サポーターは、生中継の試合を観るためにより多くの支払いを強いられる」と指摘。そして、今後は「Netflix」や「DAZN」が放映権の獲得に動く可能性もあるとし、「状況はさらに悪化する可能性がある」伝えている。

