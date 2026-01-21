ついに本領発揮？批判相次いだアーセナルFW、CLでの一撃に記者は「加入後最高の瞬間」

アーセナルFWヴィクトル・ギェケレシュについて、『The Athletic』の記者が分析している。

昨夏に最大7350万ユーロ（約135億円）とされる移籍金でアーセナルに加入したギェケレシュ。しかし、新天地では苦戦が続いている。チームがプレミアリーグやチャンピオンズリーグ・リーグフェーズで首位を走るなか、公式戦26試合で8ゴールにとどまっており、そのパフォーマンスは批判の対象に。さらに、ガブリエウ・ジェズスやカイ・ハヴァーツの復帰によって先発起用を疑問視する声も多数上がっていた。

そうした中で20日、アーセナルはチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節でインテルと対戦。するとギェケレシュは2-1で迎えた75分から途中出場を果たし、84分には見事なゴールを叩き込んで3-1の勝利に貢献している。

そんな27歳のスウェーデン代表FWについて、『The Athletic』のスチュアート・ジェームズ記者は「ギェケレシュ、アーセナル史上最高の瞬間」と題して以下のように指摘した。

「ミケル・アルテタにとって完璧な夜は、この見事な3点目によって幕を閉じた。このゴールは、ギェケレシュのアーセナルの選手としてのハイライトだろう」

「この瞬間はガブリエウ・マルティネッリの絶妙なアウトサイドパスから始まった。アーセナル選手がアウトサイドを使うのを見ると、トッテナム戦での真に特別なゴールなどの記憶を常に呼び起こす。美しいパスが完璧に走り込んだギェケレシュにつながり、その後ブカヨ・サカに当たったこぼれ球が再び彼の下へ。ゴールは幸運とは程遠い、見事なカーブを描いてゴール上隅に突き刺さるものだった」

アーセナルの次戦は25日、ホームでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。