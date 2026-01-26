バルセロナ会長、期待の18歳逸材の流出に…「合意した内容を代理人が守れないと伝えてきた。不快だよ」

バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、退団希望とされる18歳MFドロ・フェルナンデスについて語った。

バルセロナの育成組織出身で、昨夏には日本と韓国で行われたプレシーズンツアーに参加するなど期待を集めたドロ。ヴィッセル神戸戦ではゴールも決めると、9月には17歳で公式戦デビューを飾った。10月にはチャンピオンズリーグにも出場するなど、ここまで公式戦5試合に出場している。

しかし『The Athletic』など複数メディアによると、ドロは退団希望を明確に伝えた模様。契約解除金は600万ユーロ（約11億円）に設定されており、パリ・サンジェルマン（PSG）への移籍が濃厚と伝えられている。

ハンジ・フリック監督は先日の会見で、「あまり多くは言いたくないが、選手が成長できるように多大なエネルギーを注いでいるが、選手たちの周りにはたくさんの人間がいる。17歳や18歳の選手の周りには、決断を下すたくさんの人がいる状況だ」と嘆いており、バルセロナ側はドロを将来的な主力として育成計画を立てていたことも報じられているが、ラポルタ会長も若き才能について言及。『カタルーニャ・ラジオ』の番組内で以下のように語った。

「すべてが落ち着いたら話し合うつもりだ。彼は残留しないと伝えている。不快な状況だね。当初の計画通り、この状況は解決できるだろう」

「驚いたよ。ドロが18歳になった時に別の解決策で合意していたが、驚くべきことに、彼の代理人から合意を守れないと言われたんだ。バルサの利益のために、可能な限り最善の方法で解決できるように努力するよ」

なお、移籍専門記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バルセロナとPSGは契約解除金600万ユーロをわずかに上回る金額で合意した模様。ドロは先週の時点でPSGと合意しているため、移籍はまもなく成立することになるようだ。