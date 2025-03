DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT 配信予定・視聴方法

「DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

ドリームズ・カム・トゥルーのライブ「DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT」が3月29日(土)で独占ライブ配信される。

本記事では「DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

「DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT」の配信日程は?

『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT』は、2025年3月29日(土)にU-NEXTで見放題で独占ライブ配信される。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定している。

本公演は、DREAMS COME TRUEが4年に一度行うグレイテストヒッツライヴ「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND」と対をなし、もう1つのベストヒッツライヴとして人気を集める“裏ドリワンダーランド”。全国15都市・30公演を巡る今回の「ウラワン」ツアーは、前回2016年開催から8年ぶりとなる。

各種コンテンツも配信!

さらに、U-NEXTでは今年7月に開催された野外イヴェント「池田ワイン城50周年感謝祭 × DREAMS COME TRUE35周年-ドリカムとドリカムの日-」や昨年開催された全国ツアー「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2023 supported by U-NEXT」を含め、DREAMS COME TRUEの過去のライヴ映像やMVを配信中だ。

『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT』のテレビ放送/ネット配信予定

『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT』は、「U-NEXT(ユーネクスト)」で見放題独占ライブ配信。3月29日(土)20:00に配信開始となる。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定し、配信準備完了次第から2025年4月13日(日)23:59まで配信される。

このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT』 のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT』 は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。