『ABEMA』がプレミアリーグ＆ブンデスリーガの5月放送予定を発表！ 三笘、堂安の残り全試合を無料中継

【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグとブンデスリーガは、5月中に2022-23シーズンの最終節を迎える。

『ABEMA(アベマ)』は4月24日、プレミアリーグおよびブンデスリーガの5月の放送スケジュールを発表した。

2022-23シーズンのプレミアリーグとブンデスリーガの1部試合を生中継している『ABEMA』。両リーグは5月中に全試合を終えるが、プレミアリーグでは三笘薫が所属するブライトン、ブンデスリーガでは堂安律が所属するフライブルクの残り試合をすべて無料生中継することとなった。

8位ブライトンは、29試合消化時点で消化試合が1つ多いチャンピオンズリーグ(CL)出場ラインの4位マンチェスター・ユナイテッドと勝ち点差が「10」。フライブルクは29試合消化時点でCL出場圏内の4位に位置しており、首位ドルトムントとの勝ち点差を「7」としている。

今回伝えられた『ABEMA』の5月放送スケジュールは以下の通り。

■プレミアリーグ 5月放送スケジュール

(C)AbemaTV,Inc.

【第34節】

5月3日(水)

4:00 アーセナル vs チェルシー(ABEMAプレミアム)

【第28節延期分】

5月5日(金)

4:00 ブライトン vs マンチェスター・ユナイテッド(無料)

【第35節】

5月7日(日)

1:30 リヴァプール vs ブレントフォード(無料)

5月8日(月)

0:30 ニューカッスル vs アーセナル(ABEMAプレミアム)

5月9日(火)

1:30 ブライトン vs エヴァートン(無料)

【第36節】

5月13日(土)

23:00 マンチェスター・ユナイテッド vs ウルブス(無料)

23:00 チェルシー vs ノッティンガムフォレスト(ABEMAプレミアム)

5月15日(月)

0:30 アーセナル vs ブライトン(無料)

【第25節延期分】

5月19日(金)

3:30 ニューカッスル vs ブライトン(無料)

【第37節】

5月20日(土)

23:00 ボーンマス vs マンチェスター・ユナイテッド(ABEMAプレミアム)

5月21日(日)

1:30 ノッティンガムフォレスト vs アーセナル(ABEMAプレミアム)

22:00 ブライトン vs サウサンプトン(無料)

【第32節延期分】

5月25日(木)

4:00 ブライトン vs マンチェスター・シティ(無料)

【第38節(最終節)】

5月29日(月)

0:30 アストンヴィラ vs ブライトン(無料)

0:30 アーセナル vs ウルブス(ABEMAプレミアム)

0:30 チェルシー vs ニューカッスル(無料)

※『ABEMA』でのプレミアリーグは『SPOTV NOW』(サービス提供元:株式会社 LIVE SPORTS MEDIA)とのパートナーシップにより配信。

■ブンデスリーガ 5月放送スケジュール

(C)AbemaTV,Inc.

【第31節】

5月6日(土)

22:30 フライブルク vs ライプツィヒ(無料)

22:30 ホッフェンハイム vs フランクフルト(無料)

5月7日(日)

1:30 ブレーメン vs バイエルン(ABEMAプレミアム)

【第32節】

5月13日(土)

22:30 バイエルン vs シャルケ(ABEMAプレミアム)

22:30 ウニオン・ベルリン vs フライブルク(無料)

22:30 フランクフルト vs マインツ(無料)

【第33節】

5月20日(土)

3:30 フライブルク vs ヴォルフスブルク(無料)

22:30 シャルケ vs フランクフルト(無料)

5月21日(日)

1:30 バイエルン vs ライプツィヒ(ABEMAプレミアム)

【第34節(最終節)】

5月27日(土)

22:30 ケルン vs バイエルン(ABEMAプレミアム)

22:30 ドルトムント vs マインツ(ABEMAプレミアム)

22:30 フランクフルト vs フライブルク(無料)

※『ABEMA』でのブンデスリーガは『スカパー! 』(サービス提供元:スカパーJSAT株式会社)とのパートナーシップにより配信。『スカパー! 』ではブンデスリーガを全試合中継・LIVE配信。