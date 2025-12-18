全日本新人王決定戦の対戦カード・試合順・日程・中継予定

ボクシング「第72回全日本新人王決定戦」が12月20日（土）、後楽園ホールで開催される。

本記事では、「第72回全日本新人王決定戦」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。

第72回全日本新人王決定戦｜概要

「第72回全日本新人王決定戦」は、12月20日に後楽園ホールで開催される。

同大会はC級ボクサーの新人No.1を決めるのトーナメント決勝戦。全日本新人王の座をかけて、各階級の東日本地区と西日本各地区の勝者が対戦する。

日程・放送予定

対戦カード

試合 階級 対戦カード 第1試合 ミニマム級 京屋 勇気 vs. 辻 永久 第2試合 ライトフライ級 加藤 准也 vs. 長島 明澄 第3試合 フライ級 鈴木 丈太朗 vs. 橋本 陸 第4試合 スーパーフライ級 布袋 聖侑 vs. 松尾タンク拓海 第5試合 バンタム級 菅谷 翔太 vs. 光富 元 第6試合 スーパーバンタム級 八谷 洋平 vs. 市原 涼 第7試合 フェザー級 謝花 海光 vs. 豊永 太我 第8試合 スーパーフェザー級 保谷 勇次 vs. ラーメン高橋 第9試合 ライト級 出畑 力太郎 vs. 守屋 龍之介 第10試合 スーパーライト級 落合 昭斗 vs. 島田ネン 第11試合 ウェルター級 石井 竜虎 vs. 福本 永遠 第12試合 ミドル級 佐々木 革 vs. テイラー 海

U-NEXTの視聴方法

「第72回全日本新人王決定戦」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年12月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください