全日本新人王決定戦の対戦カード・試合順・日程・中継予定

ボクシング「第72回全日本新人王決定戦」が12月20日（土）、後楽園ホールで開催される。
本記事では、「第72回全日本新人王決定戦」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。
第72回全日本新人王決定戦｜概要
「第72回全日本新人王決定戦」は、12月20日に後楽園ホールで開催される。
同大会はC級ボクサーの新人No.1を決めるのトーナメント決勝戦。全日本新人王の座をかけて、各階級の東日本地区と西日本各地区の勝者が対戦する。
日程・放送予定
- 配信開始：12月20日13:45（開演予定：14:00）
見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜2月8日 23:59
- 配信情報：U-NEXT
対戦カード
|試合
|階級
|対戦カード
|第1試合
|ミニマム級
|京屋 勇気 vs. 辻 永久
|第2試合
|ライトフライ級
|加藤 准也 vs. 長島 明澄
|第3試合
|フライ級
|鈴木 丈太朗 vs. 橋本 陸
|第4試合
|スーパーフライ級
|布袋 聖侑 vs. 松尾タンク拓海
|第5試合
|バンタム級
|菅谷 翔太 vs. 光富 元
|第6試合
|スーパーバンタム級
|八谷 洋平 vs. 市原 涼
|第7試合
|フェザー級
|謝花 海光 vs. 豊永 太我
|第8試合
|スーパーフェザー級
|保谷 勇次 vs. ラーメン高橋
|第9試合
|ライト級
|出畑 力太郎 vs. 守屋 龍之介
|第10試合
|スーパーライト級
|落合 昭斗 vs. 島田ネン
|第11試合
|ウェルター級
|石井 竜虎 vs. 福本 永遠
|第12試合
|ミドル級
|佐々木 革 vs. テイラー 海
U-NEXTの視聴方法
「第72回全日本新人王決定戦」はネット『U-NEXT』で配信される。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年12月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください