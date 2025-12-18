このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

全日本新人王決定戦の対戦カード・試合順・日程・中継予定

【ボクシング】「第72回全日本新人王決定戦」の対戦カード・試合順・日程・中継予定を紹介。

ボクシング「第72回全日本新人王決定戦」が12月20日（土）、後楽園ホールで開催される。

本記事では、「第72回全日本新人王決定戦」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。

第72回全日本新人王決定戦｜概要

「第72回全日本新人王決定戦」は、12月20日に後楽園ホールで開催される。

同大会はC級ボクサーの新人No.1を決めるのトーナメント決勝戦。全日本新人王の座をかけて、各階級の東日本地区と西日本各地区の勝者が対戦する。

日程・放送予定

  • 配信開始：12月20日13:45（開演予定：14:00）

  • 見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜2月8日 23:59

  • 配信情報：U-NEXT

対戦カード

試合階級対戦カード
第1試合ミニマム級京屋 勇気 vs. 辻 永久
第2試合ライトフライ級加藤 准也 vs. 長島 明澄
第3試合フライ級鈴木 丈太朗 vs. 橋本 陸
第4試合スーパーフライ級布袋 聖侑 vs. 松尾タンク拓海
第5試合バンタム級菅谷 翔太 vs. 光富 元
第6試合スーパーバンタム級八谷 洋平 vs. 市原 涼
第7試合フェザー級謝花 海光 vs. 豊永 太我
第8試合スーパーフェザー級保谷 勇次 vs. ラーメン高橋
第9試合ライト級出畑 力太郎 vs. 守屋 龍之介
第10試合スーパーライト級落合 昭斗 vs. 島田ネン
第11試合ウェルター級石井 竜虎 vs. 福本 永遠
第12試合ミドル級佐々木 革 vs. テイラー 海

U-NEXTの視聴方法

「第72回全日本新人王決定戦」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

