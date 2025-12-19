全日本新人王決定戦のテレビ放送・ネット配信予定

ボクシング「第72回全日本新人王決定戦」が12月20日（土）、後楽園ホールで開催される。

本記事では、「第72回全日本新人王決定戦」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

全日本新人王の座をかけて、各階級の東日本地区と西日本各地区の勝者が対戦する「第72回全日本新人王決定戦」。12月20日(土)14時から、後楽園ホールで開催される。各階級の新人王決定戦が行われ、全12試合を実施よてとなっている。

「第72回全日本新人王決定戦」の模様は、「U-NEXT」でライブ配信される。テレビ放送、その他媒体での配信は行われない。

日程 テレビ放送 ネット配信 12月20日14時開演 なし U-NEXT

U-NEXTの視聴方法

「第72回全日本新人王決定戦」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年12月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください