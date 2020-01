3カ月でガンバ大阪退団の元スペイン代表スサエタ、豪メルボルン・シティと正式契約

2019年9月からガンバ大阪でプレーし、2019年シーズンをもって退団していた元スペイン代表MFマルケル・スサエタが、南半球で再スタートすることになった。

現地時間16日、オーストラリアリーグのメルボルン・シティはスサエタと正式契約に至ったことを発表した。

スサエタはメルボルン・シティの公式メディアを通して「これからメルボルンの一員としてプレーすることにワクワクしている。オーストラリアでピッチに立つ瞬間が待ちきれないよ」と意気込みを示している。

「このクラブが理想とするエキサイティングな攻撃サッカーを力添えしたい。チームが成功できるよう、僕も頑張るよ」

なお、スサエタはオーストラリアの就労ビザ待ちで、18日に控えているニューカッスル・ジェッツ戦ではまだ出場できない見通し。出場可能になるのは25日のパース・グローリー戦以降となる可能性が高いようだ。

スサエタは2019年9月、完全移籍でガンバ大阪に加わったものの、日本での出場機会はリーグ戦5試合、ルヴァンカップ2試合のみ。わずか3カ月ほどの在籍期間で大阪を去っていた。

Our first January signing! Welcome Markel Susaeta! 📝 #WelcomeSusaeta