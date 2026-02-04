「今季は2つ、いや、3つのトロフィー」 “4冠の夢”も繋いだアーセナルに元プレミア戦士が期待

アーセナルがFAカップを制して以来6年ぶりの主要タイトルに王手だ。

プレミアリーグで2位マンチェスター・シティに勝ち点6差で首位を走り、チャンピオンズリーグ（CL）でもリーグフェーズ8戦全勝突破を決めたアーセナル。3日のカラバオカップ準決勝2ndレグではカイ・ハヴァーツの90＋7分弾による劇的ゴールでチェルシーを1-0と連破し、2戦合計スコア4-2で2018年以来の決勝進出が決定した。

プレミアリーグ、CLに続いて、リーグカップでもタイトルに迫り、FAカップを含め、4冠達成の夢にも望みを繋いだアーセナルについて、現役時代にリヴァプールやトッテナムなどでプレーした元プレミアリーグ選手のジェイミー・レドナップ氏はイギリス『スカイスポーツ』で「アーセナルは勝つ準備ができている」と複数タイトルを予想した。

「ここ数年の彼は優勝に極めて近づきながら苦しんできた。だが、あのスカッド、その厚さ、そしてプレーぶりを見れば、彼らは間違いなくベストチームだ」

「最近はベストな状態ではないが、この結果はリラックス材料になるはず。これでもう少し楽しみ、もっと華麗にプレーできるようになるかもしれない」

「これまでは少しタイトで、無謀なプレーもあったが、これで落ち着いてプレーできるはず。そうすれば、もっといいアーセナル、シーズン当初のようなアーセナルが見られるだろう」

「カップ戦のファイナルに勝ち進み、プレミアリーグで2位に6ポイント差。そしてチャンピオンズリーグでも首位に立つというのはまさに驚異的な成果だ」

「今季は2つ、いや、3つのトロフィーを獲得できない理由なんてない。彼らにその力があるのは確かだ」