Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
premierleague-liverpool-newcastle(C)Getty Images
Emma Mizuki

エキティケがわずか2分間で2ゴール！ ニューカッスルに4発逆転のリヴァプール、プレミア6試合ぶり白星。遠藤航は87分から出場

【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグ第24節のリヴァプールvsニューカッスルが開催。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、6位のリヴァプールと9位のニューカッスルがアンフィールドで対戦した。

それぞれミッドウィークにチャンピオンズリーグ（CL）を戦った後の一戦。右サイドバックにドミニク・ソボスライを選び、遠藤航をベンチスタートにしたリヴァプールはCLでの6発快勝劇を経てのホームゲームだが、ニューカッスルペースで進む。

攻め返すシーンもあったリヴァプールだが、ハーヴィー・バーンズの直接FKがポストを叩くなどで鋭い攻撃を展開するニューカッスルが先制。36分の速攻からバーンズが失ったボールをボックス右でリカバリーしたゴードンが右足で先制弾を記録した。

崩れてしまったリヴァプールだが、41分にライアン・フラーフェンベルフのこぼれ球回収から、ボックス左で縦に持ち運んだフロリアン・ヴィルツが折り返すと、ニアのウーゴ・エキティケがワンタッチゴール。リヴァプールがすぐさま追いつく。

さらに、リヴァプールは43分にもミロシュ・ケルケズのロングパスを敵陣左のスペースで受けたエキティケがそのままボックス左に持ち込み、右足アウトサイドのフィニッシュでまたもゴール。エキティケがわずか2分間の2発でチームを逆転に導く。

EFL カップ
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI

後半も凌ぎ合いが続くなか、次のゴールもリヴァプールが奪取。67分、敵陣中央から持ち上がったヴィルツがボックス右のモハメド・サラーにパスを出すと、そのリターンをダイレクトで蹴り込み、ニューカッスルを突き放すゴールをマークする。

大きな追加点を手にしたリヴァプールはその後、87分にクロージングを狙って遠藤をピッチに送り出すなかで、90＋3分に左CKの流れからイブラヒマ・コナテが勝負を決めるチーム4得点目を奪取。4-1で勝利し、プレミア6試合ぶりの白星を掴んだ。

広告
0