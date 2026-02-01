J1・FC東京、7日の開幕・鹿島アントラーズ戦で鈴木亜美さんによるSPECIAL LIVEを実施！

FC東京は、7日の明治安田J1百年構想リーグ第1節 vs鹿島アントラーズ(13:30キックオフ/味の素スタジアム)において、当日開催する『MIXI Day』の一環として、アーティストの鈴木亜美さんが来場し、SPECIAL LIVEを実施すると発表した。

鈴木亜美さんが披露するのは『BE TOGETHER』だ。FC東京が設立された1999年にリリースされ、今なお多くの人に親しまれている代表曲。クラブの原点の年と重なる一曲とともに、百年構想リーグでの新しい挑戦の幕開けを盛り上げる。

鈴木亜美さんコメント

「FC東京の開幕戦という特別な一日にライブをさせていただけることを、とても楽しみにしています。スタジアムに集まるみなさんの熱をさらに高められるようなライブをお届けしたいと思っています。FC東京が最高のスタートをきれるように、一生懸命頑張ります！ 当日、スタジアムでお会いしましょう！」

◎『MIXI Day』詳細

対象試合：2026年2月7日(土）

明治安田Ｊ１百年構想リーグ

第1節 FC東京 vs 鹿島アントラーズ (13:30キックオフ／味の素スタジアム)

◎実施時間：ハーフタイム

◎実施場所：メインスタンド側ピッチレベル

※雨天時には実施場所を変更する場合あり。

◎鈴木亜美さんプロフィール

オーディションバラエティ『ASAYAN』(テレビ東京)を経て、1998年小室哲哉プロデュース『love theisland』で歌手デビュー。翌年にリリースされた『BE TOGETHER』では初のオリコン1位を獲得。2008年以降はDJ活動を開始し、海外ツアーを実施するなど新たなクラブミュージックにも挑戦。昨年7月には27周年を迎え歌手としても精力的に活動する中、タレントとしても多くのバラエティに出演するなど多岐にわたって活躍中。

◎チケット購入方法

チケットFC東京(Jリーグチケット)のみでの販売となります。

◎試合関連情報

チケット、イベント、グルメなど試合に関する情報はこちら。

写真提供：FC東京