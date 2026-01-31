Goal.com
wataru-endo(C)Getty Images
Emma Mizuki

リヴァプールDFロバートソン、急きょの右SB役を全うした遠藤航に「期待を裏切ることは滅多にない」

【欧州・海外サッカー ニュース】リヴァプールのスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンがチームメイトの日本代表MF遠藤航に言及。

リヴァプールの日本代表MF遠藤航にチームメイトから賛辞の声だ。

29日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でカラバフに6-0と快勝したリヴァプール。結果だけを見れば、力の差を見せつける形でノックアウトフェーズにストレートインとなる3位フィニッシュを決めた格好だが、開始4分にジェレミー・フリンポンが負傷でプレー続行不可能となるアクシデントにも直面した。

そんなチームの苦しい事情をカバーしたのが遠藤で、フリンポンに代わってそのまま右サイドバックでプレー。チームとしてもライアン・フラーフェンベルフがセンターバックを務めるなど、普段と異なる顔ぶれの最終ラインの中で、緊急出場した日本代表主将だが、堅実な立ち回りで無失点勝利に貢献している。

左サイドバックとして出場したスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンは応じたクラブ公式サイトのインタビューで応急的なバックラインでのプレーについて問われると改善点を指摘しつつ、遠藤に対する信頼を続けた。

「ピッチ上でもっとコミュニケーションを取っていく必要があると思う。ライアンは素晴らしかったと感じるけど、彼にとって明らかに本職ではないし、僕とフィルジル（ファン・ダイク）、そしてワタがもう少し彼に声をかける必要があるかもしれない」

「ワタはとても多才で、右サイドバックとして早い段階で投入されても素晴らしかったと思う。決して簡単なことじゃないし、ワタが期待を裏切ることは滅多にない」

