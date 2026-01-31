グリーリッシュ、今季中の復帰が厳しい様相…エヴァートン指揮官が手術の必要性とともに示唆

エヴァートンで再び輝きを取り戻した元イングランド代表MFジャック・グリーリッシュだが、今季中の復帰が厳しいようだ。

マンチェスター・シティで出番を減らしたグリーリッシュは今季からエヴァートンにローン移籍。再起を期しての移籍になるなか、ここまで公式戦22試合の出場数とともに、プレミアリーグで2得点6アシストとエヴァートンの攻撃陣をリードしている。

だが、クラブから疲労骨折の疑いが発表され、その後の26日に行われたプレミアリーグ第23節のリーズ・ユナイテッド戦を欠場。『The Athletic』によると、デイヴィッド・モイーズ監督が31日に行われる第24節のブライトン戦に向けた会見でこう述べた。

「おそらく手術が必要になる。まだ確定ではないが、残りのシーズンはおそらく出場できないだろう」

「選手にとっても、クラブにとっても、そしてここにいる我々全員にとっても本当に残念だ。彼はチームにとって非常に重要な存在なのだからね」

「我々にとって、大きなキャラクター、大きな経験の持ち主である彼の不在は惜しい。彼はこのチームのために多大な貢献をしてくれた」

エヴァートンで活躍を続け、今夏に迫った2026年北中米ワールドカップ（W杯）のイングランド代表メンバー滑り込みも狙いたいところだったグリーリッシュ本人にとっても、今回の怪我は痛手といえそうだ。