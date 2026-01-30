鎌田大地、2月8日のブライトン戦で復帰か…「検査結果に問題なければ」と指揮官展望

クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が日本代表MF鎌田大地の復帰時期を展望した。

C・パレス加入から2年目の今季、ここまでのプレミアリーグで5位につけるチームで中盤の軸として欠かせぬ存在と化す鎌田。だが、昨年12月14日に行われたプレミアリーグ第16節のマンチェスター・シティ戦で後半途中に右ハムストリングを痛め、ピッチを後にした。

それからというもの、欠場が続く29歳だが、復帰に迫る模様。クラブ公式サイトによれば、グラスナー監督は2月1日に行われるプレミアリーグ第24節のノッティンガム・フォレスト戦に向けた会見でこう述べている。

「今日か、明日に改めて検査する予定で、結果が良好であれば、チームにどんどんと入っていくだろう。計画としては彼が1週間にわたってフルトレーニングをこなして、検査結果におおむね問題なければ（2月8日に行われる次節の）プライトン戦には出場できるはず。完璧ではなくとも、大丈夫であればね」

C・パレスでは今冬にDFリーダーかつ主将だったマーク・グエイが移籍。そして、マンチェスター・C戦から公式戦11試合で勝ち星から見放されており、鎌田の復帰が待たれるところだ。