2025-26シーズンのヨーロッパリーグ(EL)ノックアウトフェーズプレーオフの組み合わせ抽選会が30日に開催された。

チャンピオンズリーグ(CL)と同様、前回大会から36クラブ1グループでリーグフェーズ8節を戦う新フォーマットに変更されたEL。リヨン、アストン・ヴィラのほか、ミッティラン、ベティス、ポルト、ブラガ、鈴木唯人所属のフライブルク、ローマがラウンド16にストレートイン。9位～24位は16強入りをかけたプレーオフに回ることになった。

そして、今回実施された抽選会で、伊東純也所属のヘンクはディナモ・ザグレブと、旗手怜央と前田大然所属のセルティックはシュトゥットガルトと対戦することが決まった。

ELプレーオフは1stレグが2月20日、2ndレグが27日にそれぞれ開催される。

■ELプレーオフ対戦カード ※カッコ内はリーグフェーズ順位

ディナモ・ザグレブ(23位)vsヘンク(9位)

ブラン(24位)vsボローニャ(10位)

ルドゴレツ(22位)vsフェレンツヴァーロシュ(12位)

セルティック(21位)vsシュトゥットガルト(11位)

パナシナイコス(20位)vsヴィクトリア・プルゼニ(14位)

フェネルバフチェ(19位)vsノッティンガム・フォレスト(13位)

PAOK(17位)vsセルタ(16位)

リール(18位)vsツルヴェナ・ズヴェズダ(15位)