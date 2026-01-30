【CL決勝Tプレーオフ組み合わせ】レアル・マドリーがベンフィカと再戦！ モウリーニョ、ベルナベウ帰還へ…王者PSGはモナコとの同国対決に

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)ノックアウトフェーズプレーオフの組み合わせ抽選会が30日に開催された。

前回大会から36クラブ1グループでリーグフェーズ8節を戦う新フォーマットに変更されたCL。前節終了時点ですでにベスト16入りを決めていた首位のアーセナルや2位のバイエルンに加え、リヴァプール、トッテナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティングCP、マンチェスター・シティがラウンド16へのストレートインに成功。9位～24位は16強入りをかけたプレーオフに回ることになった。

そして、今回実施された抽選会で、王者のパリ・サンジェルマン(PSG)は、同じフランス勢の南野拓実が所属するモナコと対戦することが決定。また、CL最多優勝を誇るレアル・マドリーは、今月28日にリーグフェーズ最終節で2-4で敗れたベンフィカとの再戦が決まった。ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督にとっては、13年ぶりにベルナベウ帰還となる。

CLプレーオフは1stレグが2月18日/19日、2ndレグが25日/26日にそれぞれ開催される。なお、リーグフェーズを9位～16位で終えたチームは、2ndレグをホームで戦う。

■CLプレーオフ対戦カード ※カッコ内はリーグフェーズ順位

ベンフィカ(24位)vsレアル・マドリー(9位)

ボデ/グリムト(23位)vsインテル(10位)

モナコ(21位)vsパリ・サンジェルマン(11位)

カラバフ(22位)vsニューカッスル(12位)

ガラタサライ(20位)vsユヴェントス(13位)

クラブ・ブルッヘ(19位)vsアトレティコ・マドリー(14位)

ドルトムント(17位)vsアタランタ(15位)

オリンピアコス(18位)vsレヴァークーゼン(16位)