ゴレツカ、今季限りでバイエルン退団…今冬はクラブ残留で「5月に再びマリエン広場で両手いっぱいにトロフィーを…」

バイエルンは30日、ドイツ代表MFレオン・ゴレツカが今シーズン限りで同クラブを退団することを発表した。

ボーフムでプロキャリアをスタートさせ、シャルケで台頭し、2018年にフリーでバイエルンに加入した現在30歳のゴレツカ。以来、バイエルンで公式戦292試合に出場し、47ゴール48アシストを記録。6度のブンデスリーガ優勝に加え、DFBポカール優勝を2回、そして2020年にはチャンピオンズリーグ優勝も果たした。しかし、今季は出場機会を減らしていた。

現行契約が2026年6月30日までとなっていた中、その去就に注目が集まっていた。最近ではアトレティコ・マドリーやミランからの関心が伝えられていたが、今冬は残留することに。

クラブは「良好かつオープンな協議の結果、夏に満了となる同選手との契約を発表しないことを決定した。ゴレツカは、2018年からバイエルンに在籍し、8年間にわたり成功を収め、印象的なパフォーマンスを披露してきた。同選手は、今シーズンもチームと共に更なるタイトル獲得を目指し、全力を尽くすだろう」と説明した。

ゴレツカは自身のインスタグラムを更新し、今シーズン終了までバイエルンで戦うことを報告した。

「ここ数日は、予想以上にあわただしい日々だった。同時にいくつかのことがはっきりした時間でもあった」

「国際的なトップクラブからの関心は、とても光栄なことだ。ただ、私はシーズン終了までバイエルンに残るという決断を明確に下した。ピッチ内外で本当に楽しい時間を共有できるチームであり、このチームを再び『本当に一体感のある集団』に作り上げてくれた監督がいる」

「このチーム、このクラブに私は責任と愛着を感じている。私たちの共通の目標は、5月に再びマリエン広場で両手いっぱいにトロフィーを掲げ、今度こそ皆と一緒に最高のタイトルを祝福することだ」

「それと同時に、クラブと私は、前向きで建設的な話し合いをした末、この夏をもって、これまでの成功に満ちた時間に一区切りをつけることを決めた。以前にも伝えたとおり、今がサッカー選手として、そして一人の人間として、新たな章をスタートさせる正しいタイミングだと感じている」

「とはいえ、その前にまだやるべきことがたくさんある。今シーズン、そしてワールドカップで、バイエルンと代表チーム共に最大の成功を掴むために、すべてを出し切ろう。 とても楽しみにしている。いつも支えてくれてありがとう。2026！ Mia san Mia！」

また、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏はクラブ公式サイトで、「レオン(・ゴレツカ)はこのクラブ、このチームにとても馴染んでいる。いくつもの質の高いオファーがあったにも関わらず、彼はシーズン終了までここに残るを決断した。率直で建設的な話し合いを重ねた結果、彼が夏に新たな挑戦を求めるという結論に至った。バイエルンでの8年間は、人間としても選手としても素晴らしい成功を収めた8年間だった。レオンはこの夏まで、チームと共に可能な限り多くのタイトルを獲得するために全力を尽くしてくれるだろう」とコメントし、これまでのクラブでの功績を称えると共に、残りの期間への期待を述べた。