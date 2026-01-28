セリエA王者ナポリはCL敗退…シーソーゲーム制したチェルシーが16強ストレートイン！

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節が28日に行われ、25位のナポリと8位のチェルシーが激突した。

ノックアウトフェーズ進出に望みを繋ぐべくプレーオフ（24位〜9位）への滑り込みを狙うナポリとストレートイン圏（8位〜1位）の死守を目指すチェルシーがスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで対戦した。

試合は17分、バイタルエリア中央でのFKからリース・ジェームズが直接狙うと、フアン・ジェズスのハンドでチェルシーにPKチャンス。ボールをセットしたエンソ・フェルナンデスが確実に決め切り、チェルシーが先手を奪った。

だが、ナポリは33分に敵陣左でクリアボールを奪い切った流れから追いつく。アントニオ・ベルガラがモイセス・カイセドの寄せにも動じず、ボックス中央に持ち上がると、ウェズレイ・フォファナも抜いて同点ゴールを記録した。

さらに、43分にも敵陣左深くを突いたマティアス・オリベラの折り返しにニアのラスムス・ホイルンドがワンタッチで合わせ、ナポリの逆転ゴールを記録。ナポリが前半のうちにひっくり返してみせ、ハーフタイムに入る。

嫌な展開となるチェルシーだが、61分に敵陣右での繋ぎからアウトサイドでのトラップで一気にターンしたジョアン・ペドロがそのまま中に持ち込み、豪快に左足ミドル。チェルシーを同点に導いてみせる。

ナポリはロメル・ルカクを送り出すなどで突き放しにかかるが、直後の82分にチェルシーが途中出場したコール・パーマーも絡むカウンター。最後はジョアン・ペドロがネットを揺らし、チェルシーが再び一歩前に出た。

このまま白熱のシーソーゲームを3-2でモノにしたチェルシーはリーグフェーズ6位フィニッシュでノックアウトステージにストレートインが決定。ナポリは30位フィニッシュでプレーオフにも滑り込めず、ここで敗退となった。