Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
everton(C)Getty Images
Emma Mizuki

田中碧が今節も途中出場のリーズ、敵地で先制も逃げきれず…エヴァートンと1-1のドロー

【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグ第23節のエヴァートンvsリーズが開催。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

プレミアリーグ第23節が26日に行われ、11位のエヴァートンと16位のリーズが対戦した。

リーズで序列を落とす田中碧は今節もベンチスタート。敵地での一戦になるリーズだが、先にスコアを動かす。28分に敵陣中央でセカンドボールの拾い合いを制し、右から仕掛けていくと、折り返しに反応したジェームス・ジャスティンが先制ゴールを決めた。

エヴァートンが攻撃時にジャック・グリーリッシュ不在の影響をのぞかせるなか、34分にもドミニク・キャルバート＝ルーウィンのポストを叩くフィニッシュで迫ったリーズはアウェイながら、より自分たちの形で試合を進め、1点リードでの折り返しに成功した。

だが、後半はエヴァートンペース。ハーフタイム明けから出場したキアナン・デューズバリー＝ホールを中心にした組み立てからリーズゴールに襲いかかり、カール・ダーロウの好守に遭ったものの、ティエルノ・バリーがアウトサイドで狙うなど、シュート数を増やす。

66分に田中を送り込むなどで堪えながら次のゴールを狙ったリーズだが、エヴァートンがついに試合を振り出しに。76分、イドリッサ・ゲイェが田中の寄せにも動じず、敵陣右深くから折り返すと、バリーがワンタッチシュートでリーズゴールをこじ開けた。

プレミアリーグ
ブライトン crest
ブライトン
BHA
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
プレミアリーグ
リーズ crest
リーズ
LEE
アーセナル crest
アーセナル
ARS

これでさらにエヴァートンが勢いに乗るが、リーズも90＋1分に田中がスルーパスでチャンスを作りにかかるなどで勝ちにこだわり、1-1のドロー。ともに連勝とはならなかったが、前者が3戦負けなし、後者が2戦負けなしとしている。

広告
0