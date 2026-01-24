U-23日本代表、史上初のアジアカップ連覇！ 今大会無失点の中国相手に4発完勝

U-23日本代表は日本時間25日、AFC U-23アジアカップ サウジアラビア2026決勝でU-23中国代表と対戦した。

準決勝で韓国との“日韓戦”を制して、大会史上初の連覇に王手をかけた日本は、ここまで5試合無失点と鉄壁な守備を誇り、初優勝を狙う中国と激突した。そのファイナルに向けて、大岩剛監督は韓国戦から先発メンバー4人を変更。大関友翔、横山夢樹、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、古谷柊介を起用。準決勝で右足首を痛めて途中交代していたキャプテンの市原吏音もスタメンに名を連ねた。

試合序盤から攻勢に出る日本は5分、佐藤龍之介の右CKがゴール前右で混戦に。これを拾ったンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄が左足でシュートを放つが、惜しくもGKリー・ハオの正面に飛んでしまい、ブロックされる。

それでも日本は12分、ボックス右外でパスを受けた古谷柊介がグラウンダーのクロスを送ると、ニアサイドで受けた大関がワントラップから右足を振り抜く。これがゴール前の相手DFに当たるも、コースが変わってボールはゴールに吸い込まれた。

今大会無失点だった中国の堅守を打ち砕いた日本は、さらに20分にも追加点。ボックス左手前の佐藤のクロスは相手にクリアされるも、ボックス手前で小倉幸成が巧みに相手からボールを奪うと、右足ミドルをゴール左隅に突き刺した。

アジア杯連覇へ順調な試合運びを見せる日本は、後半に入っても攻勢を継続。すると57分、大関のスルーパスに反応してボックス右に走り込んだ古谷のクロスが相手DFの手に当たってPKを獲得する。これを佐藤がゴール左下隅に完璧なシュートを蹴り込んで、リードを3点に。佐藤も得点ランキングトップタイに並ぶ大会4ゴール目を記録した。

スコアを3-0とした日本。しかし、68分に一瞬の隙からヒヤリとした場面を迎える。バオ・シァンシンのミドルシュートを永野がブロックすると、こぼれ球に反応したフー・フェアタオのシュートをGK荒木琉偉がセーブ。最後はゴール前のヤン・シーにプッシュされたが、これは同選手のオフサイドの判定でゴールは認められなかった。

難を逃れた日本は76分、優勝に大きく近づく追加点。佐藤のスルーパスに左サイドを抜け出した横山が縦への仕掛けからクロス。ゴール前に走り込んだブライアン、古谷は押し込めなかったが、ボックス手前にこぼれたボールを小倉が右足ダイレクトで振り抜き、相手に当たったボールはゴール右に。スコアを4-0とした。

中国相手に4ゴールと寄せつけない日本は、交代カードを切りながら時間を消費して、試合をそのままクローズ。4-0で完勝した日本が大会史上初の連覇を成し遂げた。