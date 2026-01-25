エンバペ、パネンカ失敗のB・ディアスに捧ぐパネンカ…ゴール後に抱き合い「君のために、君のために」

レアル・マドリーのキリアン・エンバペが、失意のブラヒム・ディアスにエールを送った。スペイン『マルカ』が伝えている。

そんななか、24日に行われたラ・リーガ第21節のビジャレアル戦(2-0で勝利)で、B・ディアスは80分に途中出場。すると、試合終了間際にエンバペが自身の仕掛けからPKを獲得すると、同選手がパネンカを選択。見事に成功させると、その後、B・ディアスと抱き合い、「君のために、君のために」と言ったという。試合後にも、このパネンカについて問われたエンバペは、ためらわずに「彼へのエールだ」と回答したようだ。

また、ミックスゾーンでこのパネンカについて問われた守護神のティボー・クルトワは、「彼に直接聞いたわけじゃないけど、もしかしたらそうかもしれないね。結果的に、彼がゴールキーパーを混乱させ続けていることは良いことだと思う。エンバペのような選手を研究しなければならない立場からすると、そこでパネンカをやられると、次にPKを蹴る時に『どこに蹴るんだ？』と迷うことになるからね」とコメントしている。