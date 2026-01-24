U-23日本代表、アジアカップ決勝のスタメンが発表！ 4名変更で連覇を懸けた中国との大一番へ

U-23日本代表は日本時間25日、AFC U-23アジアカップ サウジアラビア2026準決勝でU-23中国代表と対戦する。この試合のスターティングメンバーを発表した。

準決勝で韓国との“日韓戦”を制して、大会史上初の連覇に王手をかけた日本は、ここまで5試合無失点と鉄壁な守備を誇り、初優勝を狙う中国と激突する。そのファイナルに向けて、大岩剛監督は韓国戦から先発メンバー4人を変更。大関友翔、横山夢樹、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、古谷柊介を起用。準決勝で右足首を痛めて途中交代していたキャプテンの市原吏音もスタメンに名を連ねた。

初のノックアウトステージ進出から躍進を続けるダークホースの中国を下し、2024年大会に続く連覇なるか。試合は日本時間25日0時にキックオフを迎える。

■U-23日本代表のスタメン

GK

荒木琉偉(ガンバ大阪)

DF

梅木怜(FC今治)

市原吏音(RB大宮アルディージャ)

永野修都(藤枝MYFC)

小泉佳絃(明治大)

MF

小倉幸成(法政大)

大関友翔(川崎フロンターレ)

佐藤龍之介(FC東京)

FW

横山夢樹(セレッソ大阪)

ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)

古谷柊介(東京国際大)