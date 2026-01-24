U-23日本代表の佐藤龍之介、アジア制覇で得点王タイ&大会MVPも「もっともっとチャンスはあった。決めきれる選手に」

U-23日本代表の佐藤龍之介が、優勝への喜びを口にした。

2年後のロサンゼルス五輪を見据えて、AFC U-23アジアカップ サウジアラビア2026を21歳以下で臨んだ日本。連覇も懸かった中、決勝ではここまで無失点だった中国と激突したが、小倉幸成の2本のミドル弾、佐藤のPK弾など4ゴールで完勝し、大会史上初の連覇を成し遂げた。

試合後、佐藤は、「こういった長い大会で優勝して終われることは幸せですし、優勝するためにサウジアラビアに来たので、そういったところでみんなで掴んだ優勝かなと思います」とアジア制覇を喜んだ。

自身としては4ゴールで得点ランキングトップタイ、そして大会MVPに。「チームのみんなのおかげですし、その中で自分が得点であったり、アシストで少し貢献できたのは良かった」としながらも、「もっともっとチャンスはありましたし、そういうところを決めきれる選手になりたいなと思います」と更なる成長を誓った。

「昨シーズンの一年間、しっかりと試合に出続けて、その成果であったり、成長した姿を見せられたと思います。今年もさらに成長していきたいなと思いますし、非常に自分としても楽しく過ごせたかなと思います」

今後に向けては、「しっかり今できることを集中してやることが、その目標を達成する近道だと思います。所属クラブに帰って、しっかりと試合に出て活躍することを大事にしてやっていきたいと思います」と意気込みを語った。