史上初のアジア杯連覇！ U-23日本代表の大岩剛監督「年上のハードな選手たち、国に対して、しっかりプレーができた」

U-23日本代表の大岩剛監督が、アジア連覇への喜びを語った。

2年後のロサンゼルス五輪を見据えて、AFC U-23アジアカップ サウジアラビア2026を21歳以下で臨んだ日本。連覇も懸かった中、決勝ではここまで無失点だった中国と激突したが、小倉幸成の2本のミドル弾など4ゴールで完勝し、大会史上初の連覇を成し遂げた。

試合後、大岩監督は「我々のプラン通りに選手たちがやってくれて、優勝できたことは選手が成長した証じゃないかなと思います」とチームを称賛。「若い選手たちですので、いろいろなことを吸収しながら、経験を積みながら成長していたと思います。そういうところは今後に向けて、つなげていきたいなと思います」とコメントした。

決勝での勝因については、「中国が非常に守備が堅いというチームだったので、先制できて、立て続けに2点目を奪えたのが良かったと思います」と総括。大会を通じても、「年上のハードな選手たち、国に対して、しっかりプレーができたのは一つ評価して良いかなと思います」と選手たちを称え、「今後は選手たちが成長して、良いグループしていきたいなと思います」と意気込んだ。

最後に、インタビュアーから「2年後のロス五輪に向けて、日常の中でどのような部分を伸ばしてほしいか？」と問われると、「全てです。経験も含めて、一段階、二段階とレベルを上げてほしいなと思います」と更なる成長を求めた。