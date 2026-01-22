ユニリーバ・ジャパン、FIFAワールドカップ2026公式スポンサーに就任！観戦チケットが当たる参加型キャンペーンを実施

ユニリーバ・ジャパン（以下ユニリーバ）は22日、FIFAワールドカップ 2026™のオフィシャルスポンサーに就任したと発表した。

これに伴い同社は26日から、「#Team12」キャンペーンを全国の店頭およびSNS上で実施する。「#Team12」キャンペーンは、過去最大の48チームが参加するワールドカップ北中米大会の熱狂を日常生活へと広げることを目的としている。11人のフィールドプレーヤーを応援する人々を「12人目の選手」と位置付け実施する。

第一弾として、観戦チケットや限定製品などの豪華商品が当たる「#Team12」キャンペーンを26日よりスタート。店頭で対象となるユニリーバ製品を購入すれば誰でも参加が可能だ。ユニリーバは本キャンペーンを通じて、スタジアムはもちろん家庭や日常生活でもW杯の熱狂を共有し、生活者との接点を強化する。今後も大会に向けてさらなる企画を展開していく予定だ。

「#Team12」キャンペーン概要は以下のとおり。

①店頭キャンペーン：購入金額に応じて観戦チケットが計120名様に当たる！

【キャンペーン期間】 2026年1月26日（月）～2026年3月16日（月）

【応募方法】 対象のユニリーバ製品(ジフ・ドメスト・ヴァセリンを除く)を購入し、 公式Webサイトから応募した方の中から抽選。

【賞品】

・購入金額4,800円(税込)以上：FIFAワールドカップ2026™日本戦チケット 120名(1枚/名

・購入金額2,500円(税込)以上：えらべるPay12,000円 120名

・購入金額1,200円(税込)以上：えらべるPay1,212円 1212名

②SNSキャンペーン：フォロー＆引用ポストで応募可能！１か月間毎日1組に観戦チケットが当たる！

【キャンペーン期間】 2026年1月26日(月) ～2月24日(火)

【応募方法】 「Dove」X公式アカウント（@Dove_JP）をフォローし、キャンペーンポストを応援メッセージとともに引用ポストした方の中から抽選。

【賞品】

・FIFAワールドカップ2026™ 日本戦チケット +トラベルギフト100万円分 1組2名様

・FIFAワールドカップ2026™ 日本戦チケット 29組58名様

▶詳細情報は公式Webサイトでご確認ください。