koko_2(C)Yuki Nagao
Ao Sato

U-17日本高校サッカー選抜候補メンバーが発表！ 神村学園FW花城瑛汰、鹿島学園GKプムラピー、内海心太郎らが選出

【高校サッカー】U-17日本高校サッカー選抜の選考合宿に参加する候補者メンバーが発表

日本サッカー協会(JFA)は22日、U-17日本高校サッカー選抜の選考合宿に参加する候補者メンバーを発表した。

今回発表されたメンバーは34名。高校1年生と2年生で構成され、第104回高校サッカー選手権で初優勝を果たした神村学園の花城瑛汰、鹿島学園のプムラピー・スリブンヤコ、内海心太郎らが選出されている。

選考合宿は今月24日から27日まで静岡県の時之栖スポーツセンターで行われ、25日に東海大学、26日に日本体育大学、27日には日本高校選抜候補とトレーニングマッチを実施する。

U-17日本高校サッカー選抜候補は、以下の通り。

【選手】

▽GK

プムラピー・スリブンヤコ(鹿島学園/2年)

大泉未来(流通経済大柏/1年)

高橋恒輝(大成/2年)

仲七璃(帝京長岡/2年)

▽DF

中村直人(明秀日立/2年)

ゼイダム小田孟武(桐生一/2年)

大徳剛矢(流通経済大柏/2年)

篠崎健人(市立船橋/2年)

エヒギェ翔音オサギオドゥワ(桐光学園/2年)

萩原慶(桐光学園/2年)

吉田龍悟(帝京長岡/2年)

熊野俊典(米子北/2年)

小熊亮輔(東福岡/2年)

渡部友翔(大津/2年)

大空星那(神村学園/2年)

▽MF

小澤丈(青森山田/2年)

斉藤雅人(青森山田/2年)

星宗介(尚志/2年)

大熊瑠空(尚志/2年)

六崎蓮太(明秀日立/2年)

瀬間飛結(前橋育英/2年)

飯島碧大(昌平/2年)

小山一絆(武南/2年)

平野万緑(流通経済大柏/2年)

和食陽向(帝京長岡/2年)

相澤伶実(履正社/2年)

松浦旺生(神戸弘陵/2年)

吉岡大和(岡山学芸館/2年)

山本翼(大津/2年)

▽FW

内海心太郎(鹿島学園/2年)

渡辺瞳也(流通経済大柏/2年)

児山雅稀(帝京長岡/1年)

山下紫凰(大分鶴崎/2年)

花城瑛汰(神村学園/2年)

【スタッフ】

▽団長

粉川典史(横浜サイエンスフロンティア)

▽監督

鈴木勝大(桐光学園)

▽コーチ

萬場努(明秀学園日立)

▽GKコーチ

南雄太(流通経済大学附属柏)

▽トレーナー

市河杏菜(桐光学園)

▽アシスタントコーチ/主務

平塚智(土気)

▽主務

鈴木晋也(幸)

広告
0