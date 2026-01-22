U-17日本高校サッカー選抜候補メンバーが発表！ 神村学園FW花城瑛汰、鹿島学園GKプムラピー、内海心太郎らが選出

日本サッカー協会(JFA)は22日、U-17日本高校サッカー選抜の選考合宿に参加する候補者メンバーを発表した。
今回発表されたメンバーは34名。高校1年生と2年生で構成され、第104回高校サッカー選手権で初優勝を果たした神村学園の花城瑛汰、鹿島学園のプムラピー・スリブンヤコ、内海心太郎らが選出されている。
選考合宿は今月24日から27日まで静岡県の時之栖スポーツセンターで行われ、25日に東海大学、26日に日本体育大学、27日には日本高校選抜候補とトレーニングマッチを実施する。
U-17日本高校サッカー選抜候補は、以下の通り。
【選手】
▽GK
プムラピー・スリブンヤコ(鹿島学園/2年)
大泉未来(流通経済大柏/1年)
高橋恒輝(大成/2年)
仲七璃(帝京長岡/2年)
▽DF
中村直人(明秀日立/2年)
ゼイダム小田孟武(桐生一/2年)
大徳剛矢(流通経済大柏/2年)
篠崎健人(市立船橋/2年)
エヒギェ翔音オサギオドゥワ(桐光学園/2年)
萩原慶(桐光学園/2年)
吉田龍悟(帝京長岡/2年)
熊野俊典(米子北/2年)
小熊亮輔(東福岡/2年)
渡部友翔(大津/2年)
大空星那(神村学園/2年)
▽MF
小澤丈(青森山田/2年)
斉藤雅人(青森山田/2年)
星宗介(尚志/2年)
大熊瑠空(尚志/2年)
六崎蓮太(明秀日立/2年)
瀬間飛結(前橋育英/2年)
飯島碧大(昌平/2年)
小山一絆(武南/2年)
平野万緑(流通経済大柏/2年)
和食陽向(帝京長岡/2年)
相澤伶実(履正社/2年)
松浦旺生(神戸弘陵/2年)
吉岡大和(岡山学芸館/2年)
山本翼(大津/2年)
▽FW
内海心太郎(鹿島学園/2年)
渡辺瞳也(流通経済大柏/2年)
児山雅稀(帝京長岡/1年)
山下紫凰(大分鶴崎/2年)
花城瑛汰(神村学園/2年)
【スタッフ】
▽団長
粉川典史(横浜サイエンスフロンティア)
▽監督
鈴木勝大(桐光学園)
▽コーチ
萬場努(明秀学園日立)
▽GKコーチ
南雄太(流通経済大学附属柏)
▽トレーナー
市河杏菜(桐光学園)
▽アシスタントコーチ/主務
平塚智(土気)
▽主務
鈴木晋也(幸)